آخرهم فستان مكشوف الساقين احتفالا بالكريسماس.. أبرز إطلالات روبي الجريئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تألقت الفنانة روبي بإطلالة جريئة، في أحدث جلسة تصوير خضعت لها احتفالا بأعياد الكريسماس، شاركتها متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور "إنستجرام".

وظهرت روبى، بإطلالة أنيقة وجريئة خطفت بها الانظار ، مرتدية فستانا قصير من اللون الأسود كاشفا ساقيها، ونسقت معه بلطو فرو طويل من نفس اللون، وانتعلت حذاء كعب عالي أسود.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها المموج باللون الأسود، ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج مع أحمر الشفاه باللون النيود.

وتتميز روبي بإطلالتها الجريئة والمثيرة، التي تواكب عصر الموضة، وتكشف عن أنوثتها، فبين الحين والآخر تتصدر "الترند" بسبب تلك الإطلالات التي تظهر بها أو جلسات تصوير.

وفي إحدى الإطلالات الشتوية ظهرت مرتدية هوت شورت وكاش مايوة، وفي إطلالة أخري مُثيرة ظهرت أمام المرآة بارتدائها فستان ذهبي لامع وجرىء.