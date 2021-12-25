نصائح لتنظيف البيت والتخلص من الفوضى قبل احتفالات رأس السنة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أيام قليلة تفصلنا عن قدوم 2022، وبدأت الشوارع في بث حالة من البهجة من خلال تعليق الزينة ووضع شجرة عيد الميلاد، تعبيرا عن الفرحة لاستقبال العام الجديد، وبالمثل تستعد ربات البيوت كذلك بالتنظيف وخلق جو من الفرحة في أرجاء المنزل، وتقدم «هن» مجموعة من النصائح للتخلص من الفوضى وتنظيف المنزل جيدا وفقا لموقع «بولد سكاي» الهندي.

تنظيم المهام

أولا قبل البدء في تنظيف المنزل عليك بتنظيم المهام، على سبيل المثال حددي أي أجزاء المنزل بحاجة إلى نظافة وترتيب أكثر، وصيانة الأدوات وإصلاحها، بعد ذلك تأتي مهمة التنظيف.

التخلص من الفوضى

من أهم النصائح التخلص من الأشياء القديمة غير المستعملة، فهي تأخذ حيزا من البيت دون فائدة، لذلك تخلصي منها فهي تستهلك مساحة كبيرة من المنزل.

نصائح لتنظيف المنزل استعدادا لرأس السنة

- تنظيف وتنظيم خزانة الملابس

تنظيف خزانة الملابس من الأمور المهمة، التي دائما ما تشكو منها ربات البيوت، لذلك عليك البدء بها، ويمكنك استعمال المكنسة الكهربائية لإزاحة الغبار المتراكم، وإذا كانت بعض الرفوف بحاجة للصيانة والإصلاح، عليك بذلك، حتى تبدو الخزانة أكثر ترتيبا وجمالا.

- تزيين المنزل

ضعي لمساتك الخاصة في تزيين المنزل لاستقبال العام الجديد، كـ شراء شجرة عيد الميلاد صغيرة ووضعها في الزوايا، ويمكن تصميم أغطية الوسائد عليها رسومات زينة الميلاد أو بابا نويل، فتلك أشياء بسيطة لكنها كفيلة لخلق حالة من البهجة والفرحة.

يمكن الاستعانة بالنباتات الصناعية ووضعها بجانب النوافذ، وتنسيق ألوانها مع الديكورات والأثاث.

- رش المعطرات

المعطرات لها لمسة خاصة في الشعور بالراحة والاسترخاء، وبدل من شراء معطرات غالية الثمن وبها العديد من المواد الكيمائية المضرة، يمكنك عمل المعطر الخاص بك، بإحضار زجاجة فارغة وملأها بماء الورد والقليل من الزيوت العطرية وتخفيف الخليط بالماء.