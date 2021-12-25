حكاية الراقصة دينا مع والدتها.. انفصلت عن والدها وكانت فاكراها ميتة «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصريحات كثيرة كشفت خلالها الراقصة دينا عن حياتها الشخصية، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه «واحد من الناس»، كان من بينها تلك التي تتحدث فيها عن علاقتها بوالدتها، التي ظنت لفترة طويلة أنها متوفاة، وذلك بعدما قررت الانفصال عن والدها.

وذكرت الراقصة دينا في حديثها مع الإعلامي عمرو الليثي: «كنت أظن أنها ميتة وده كان من أصعب المواقف اللي مرت بحياتي، وده عشان جدي اللي كان بيعتبر إن اللي بتتطلق ماتت، وماما قررت الطلاق، وجدي كان صعيدي ومكانش عنده طلاق».

دينا: عرفت إن ماما عايشة وأنا في إعدادي

وتابعت دينا: «ماما كانت شغالة فى سفارة الهند بروما وبابا كان بيشتغل فى وكالة أنباء الشرق الأوسط هناك برضو، وإحنا سبع إخوات، ست بنات وولد.. وكان جدي بيقولنا ماتت، وفضلنا عايشين على إنها ماتت، وإحنا في إعدادي بابا اتخانق معايا، وقالي إنتي شبه أمك فى طريقة كلامها، قولتله الله يرحمها، قالي هي موجودة، وابتديت أعرف هي ساكنة فين ومكانتش فى مصر ودورت عليها».

وتعتبر حكاية الراقصة دينا مع والدتها من أكثر المواقف المؤثرة التي مرت عليها، وبحسب حديث إعلامي سابق لها، كانت تتحدث عن طفولتها التي قضتها بعيدًا عنها وكانت تعتقد وفاتها، ومن أصعب المواقف التي كانت تمر عليها الاحتفال بعيد الأم وإهداء زملائها الهدايا لأمهاتهن، بينما يمر عليها اليوم بشكل حزين.

وعادة تستغل الفنانة دينا المناسبات لتهنئة والدتها عبر حساباتها على «السوشيال ميديا»، خاصة في مناسبات عيد الأم وعيد ميلادها، ويستعرض «هن» بعض المعلومات عن والدة الفنانة دينا في التقرير التالي، بحسب حديث الراقصة دينا في وسائل الإعلام.

معلومات عن والدة الراقصة دينا

- كانت تعمل في سفارة الهند بروما.

- رغبت في الانفصال عن زوجها، وأنجبت 7 أبناء.

- عاشت بعيدًا عن أبنائها لسنوات طويلة دامت لأكثر من 15 عامًا، بحسب حديث الفنانة دينا في لقاء إعلامي سابق.

- قليلة الظهور على «السوشيال ميديا»، لكن عادة ما تهنئها الفنانة دينا بعيد ميلادها أو مناسبة عيد الأم، ونشرت الكثير من صورهما عبر حسابها على تطبيق «إنستجرام».