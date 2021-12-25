محمد صلاح يحتفل بالكريسماس بطريقة «مكررة».. بالبيجامات في البيت «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفل محمد صلاح، نجم المنتخب المصري، ونادي ليفربول الإنجليزي، بالكريسماس داخل منزله رفقة عائلته، وللعام الثالث على التوالي محمد صلاح يحتفل بالكريسماس بالشكل والطريقة نفسها، فدومًا يكتفي بزوجته وشريكة حياته «ماجي» وابنتيه «مكة وكيان» خلال الاحتفال بالكريسماس.

محمد صلاح يحتفل بالكريسماس 2022

وشارك محمد صلاح مع متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» عدة صور ترصد الاحتفالات لمتابعيه ومحبيه، التي حققت الآلآف تسجيلات الإعجاب خلال دقائق معدودة.

وظهر نجم ليفربول وأسرته بنفس الإطلالة، إذ ارتدوا بيجامة داكنة اللون، تميزت برسومات وألعاب الكريسماس، مع شجرة عيد الميلاد، وضحكاته مع زوجته وابنتيه.

محمد صلاح يحتفل بـ كريسماس 2021

لم يختلف احتفال هذا العام، عن العام الماضي كثيرًا، إذ شارك فيها «صلاح» صور الاحتفالات رفقة زوجته وابنتيه أيضًا، داخل المنزل خلال رأس السنة الجديدة.

وظهر مع أسرته مرتدين البيجامات التي جاءت باللون الأحمر، مزينة بنقوشات الكريسماس، مع شجرة الميلاد الضخمة، مكتفيًا بالصور التذكارية.

محمد صلاح يحتفل بـ كريسماس 2020

وقبل نهاية 2019، وتحديدًا خلال الاحتفال بـ كريسماس 2020، احتفل صلاح وزوجته وابنته «مكة» بنفس الطريقة، حيث ظهر في الصورة التي شارك بها حينها، محتضنًا زوجته، وابنته «مكة»، أمام شجرة عيد الميلاد،

وظهر اللاعب بملابس بسيطة كاجوال، باللون الأسود، في حين ارتدت ماجي بنطلون أسود مع سترة برقبة، مع حجاب أبيض منقوش دون أن ترتدي حذاء، معتمدة على الجوارب فقط.

الزمالك يعلن إطلاق اسم محمد صلاح على حديقة في النادي

الجدير بالذكر أن إدارة نادي الزمالك، كانت أطلقت أمس، اسم محمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي على إحدى الحدائق بنادي الزمالك، على غرار ما حدث مع رضا عبد العال لاعب الفريق السابق.