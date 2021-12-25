الامارات | دراسة : هذه مخاطر للحوم الحمراء على الصحة

شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة : هذه مخاطر للحوم الحمراء على الصحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال العلماء أن خطر الإصابة بأمراض القلب يزداد عند تناول اللحوم الحمراء. فعندما يتم هضمها، تتشكل مادة تحفز تكوين لويحات الكوليسترول على جدران الأوعية الدموية.

ونظر الباحثون في بيانات من 3000 مريض يتبعون أنظمة غذائية متنوعة. تناول البعض اللحوم الحمراء بانتظام، وتناولت المجموعة الثانية هذا المنتج كثيرا، وامتنعت المجموعة الثالثة تمامًا عن تناول اللحوم. تمت دراسة اختبارات الدم والميكروفلورا للمجموعات. بحسب وكالة «سبوتنيك»

يشير المؤلفون في Nature Microbiology: «حددت نتائجنا مجموعة من الجينات الميكروبية التي تعتبر بالغة الأهمية لتحويل الكارنيتين في النظام الغذائي لمركب ثلاثي ميثيل أمين، ويسهم في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية».

وبالنسبة للعلماء الأمريكيين، فإن العلاقة بين مركب ثلاثي ميثيل أمين، واستهلاك اللحوم الحمراء ومخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية غير واضحة.

واستنتج العلماء أن الخطر الرئيسي يكمن في البكتيريا التي تعالج اللحوم الحمراء «Emergencia timonensis»، والتي تكون غائبة عمليًا في أمعاء النباتيين، وهي تلعب دورا كبيرا في تكوين ثلاثي ميثيل أمينن الذي يؤدي إلى خطر الإصابة بأمراض القلب.

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