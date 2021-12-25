طريقة عمل بلح الشام بدون قمع.. «زي المحلات بالظبط»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بلح الشام، واحد من الحلويات الشرقية الشهيرة، التي لها مذاق مميز ومختلف، ويٌباع بأسعار مختلفة وفقًا للحشوات والتزيين، فهو له مذاق مختلف ولون ذهبي مميز، كما يمكن إعداده في المنزل بخطوات سهلة وسريعة لضمان جودته ونظافته.

ويقدم «هن» إليكِ طريقة عمل بلح الشام بدون قمع، بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل بلح الشام بدون قمع

مقادير بلح الشام:

كوبان ماء.

4 بيضات.

2 ونصف كوب دقيق.

50 جراما من الزبد.

فانيلا.

ملعقة كبيرة نشا.

3 ملاعق كبيرة سميد.

شربات.

فستق مجروش للتزيين.

زيت للقلي.

طريقة عمل بلح الشام بدون قمع

- في البداية، ضعي الزبدة على النار، مع الماء، وقلبيهما سويَا.

- ضيفي خليط الدقيق والنشا والسميد، وقلبي المكونات حتى يصبح عجين.

- أرفعي الخليط من على النار واتركيه يبرد قليلا.

- ضيفي البيض تدريجيًا، مع الفانيليا وقلبي المكونات، ثم ضعي العجينة في كيس حلواني بدلًا من القمع.

- شكلي الخليط أصابع في زيت غزير متوسط الحرارة، حتى يصبح باللون الذهبي، ثم توضع في الشربات، ويزين بالفستق ويقدم.

بلح الشام بالكريمة

يفضل العديد من الأشخاص تناول بلح الشام بالكريمة والقشطة الغنية، بدلًا من السادة، إليكِ طريقة صنعه.

مقادير بلح الشام بالكريمة

كوبان من الدقيق

كوبان من الماء

رشة ملح

5 بيضات

فانيليا

1/4 كوب زيت

شربات

2 كيس كريمة بودرة خفق

كوب ماء

كريمة مخفوقة، أو قشطة لباني

طريقة عمل بلح الشام بالكريمة

- في البداية، قومي بخلط الدقيق مع الماء والزيت والملح، في قدر على النار الهادئة.

- قلبي الخليط على النار حتى يصبح العجين كتلة واحدة.

- ضعي الخليط السابق فى العجان وقلبيه حتى يهدأ ثم ضيفي له البيض تدريجيا.

- ضيفي الفانيليا ويقلب الخليط.

- ضعي الخليط في كيس حلوانى ويشكل في زيت متوسط السخونة.

- يقلب في الزيت حتى يصبح باللون الذهبي.

- يغمر بلح الشام في شربات ثم يصفى.

- للتزيين، اخفقي كريمة الخفق، مع كوب حليب مثلج ثم يحشى بلح الشام، ويزين بالمكسرات ويقدم.