روبي تحتفل بالكريسماس بـ«سيشن» جريء.. ومتابعون: «مش سقعانة؟»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة روبي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، جلسة تصوير جديدة خضعت لها احتفالًا بالكريسماس 2021، وأثارت بها تفاعلا بين متابعيها سواء من الجمهور أو أصدقائها من الوسط الفني.

إطلالة روبي وتعليقات متابعيها

وظهرت روبي بإطلالة جريئة، إذ اختارت ارتداء فستان قصير من اللون الأسود فوق الركبة، ونسقت معه جاكت أسود فرو طويل، مع حذاء ذو كعب عالٍ، واعتمدت على ترك شعرها المموج ووضعت المكياج المناسب لإطلالتها الأنيقة.

وأثارت روبي تفاعلا بين متابعيها في الصور، فتلقت تعليقات كثيرة من أصدقائها من الوسط الفني منهم الفنانة أيتن عامر والفنانة سلمى أبو ضيف والفنانة منى زكي والفنانة كندة علوش والإعلامية إنجي كيوان، بالإضافة إلى تعليقات متابعيها فمن ضمن التعليقات: «أجمل نجمة في الكون.. إيه القمر دا.. إيه الحلاوة دي.. بطلة العالم.. إنتي مش حاسة»، كما جاءت بعض التعليقات التي كانت عن الإطلالة الجريئة: «مش حاسة بالبرد زينا.. إنتي مش سقعانة؟.. مش كدة يا أستاذة.. امسحي يا ست الصور دي».

آخر أعمال الفنانة روبي

روبي طرحت آخر أغانيها بعنوان «هشك بشك»، وذلك مساء أمس على جميع المنصات الإلكترونية، احتفالا مع جمهورها بالعام الجديد، والأغنية من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى وتوزيع أماديو وإنتاج محمد رشيدي RP music وهندسة صوتية ومكساج ماهر صلاح.

كما تستكمل تصوير مشاهدها في فيلم «بره المنهج» وأوشك فريق العمل على الانتهاء من التصوير، ويناقش الفيلم قضية التنمر، إذ تجسد دور مدرسة موسيقى بإحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للكثير من الأزمات فى حياتها، وتدور الأحداث فى إطار الدراما التشويقية.

الفيلم من إخراج عمرو سلامة، وتأليف خالد دياب وعمرو سلامة، ومن بطولة روبى، وماجد الكدوانى، وأسماء أبو اليزيد، وشريف الدسوقي، وأحمد أمين، ودنيا ماهر، وتدور أحداث الفيلم فى إطار الدراما التشويقية