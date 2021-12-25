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طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ.. طبق العزومات

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كتب: هن -

08:20 م | السبت 25 ديسمبر 2021

البطاطس بالفراخ

صينية البطاطس بالفراخ واحدة من أشهى الأطباق الرئيسية المناسبة للعزائم والولائم والحفلات، لمذاقها المختلف والمميزة، والتي يمكن إعدادها وتقديمها مع الأرز، وإليكِ الطريقة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي.

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مكونات صينية البطاطس بالفراخ

كيلو بطاطس.

دجاجة مقطعة إلى أربع قطع أو ثماني قطع.

4 جزرات.

ليمونة.

2 بصلة كبيرة مقطعة شرائح.

6 فصوص ثوم كبيرة.

ملح وفلفل أسود وكمون وبهارات وورق لاورى.

2 كوب مرقة دجاج أو ماء.

ملعقة زبد.

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طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

تبلي الدجاج في البداية بالبصل والثوم والبهارات والملح والفلفل والليمون لمدة ساعة تقريبًا.

قطعي البطاطس مع الجزر إلى شرائح متوسطة السمك.

اخلطي الدجاج،  مع خلطة الخضار والتتبيلة واتركيها لعشر دقائق.

رصي الدجاج في صينية، وضعي الخضار في الأسفل أولًا والدجاج أعلاه.

ضعي الزبد في الشوربة، ثم اغلي الماء وضيفي إليه مع مكعب مرق دجاج.

اتركي الصينية على النار بعد وضع خليط الشوربة السابق، لعشر دقائق حتى تغلي.

ادخليها الصينية في فرن متوسط الحرارة لمدة ساعة حتى تنضج.

قدميها مع الأرز الأبيض، أو الخبز.

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طريقة عمل صينية بطاطس بالفراخ والفلفل

كيلو دجاج.

3 ثمرات بطاطس مقطعة الى شرائح سميكة.

بصلة مقطعة إلى شرائح.

ثمرة طماطم مقطعة.

ثمرة فلفل خضراء مقطعة إلى شرائح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة ثوم مهروس.

حبهان حب.

4 ورقات لورى.

ربع كوب زيت نباتي.

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طريقة صينية بطاطس بالفراخ والفلفل

في وعاء عميق، اخلطي البصل، الطماطم، الفلفل، البهارات، الثوم، الحبهان، وورق اللورى.

ضيفي البطاطس للخليط السابق، وتخلط مع باقي المكونات.

شوحي الدجاج في الزيت على النار حتى يتبدل لونها.

ضيفي خليط الخضار والبهارات على الفراخ وفي الصينية.

ضعي المكونات في الصينية وادخليها إلى فرن محمى على حرارة 200 درجة مئوية حتى تنضج المكونات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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