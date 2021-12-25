طريقة عمل الإندومي الكوري.. حضريها في المنزل بوصفة سهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الإندومي الكوري من الوجبات الشعبية المنتشرة، التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، فهي من الوجبات ذات الطعام الحار وعبارة عن شرائخ من الاستيك ومزودة بخضروات مختلفة، وبدلًا من شراء الإندومي الجهاز يمكن لربات المنزل إعداده بوصفة سهلة لن تستغرق سوى دقائق بسيطة.

وقدم خبراء الطهي أكثر من طريقة عمل الإندومي الكوري الحار، المنتشرة عبر السوشيال ميديا والبرامج التلفزيونية، ومنها الطريقة التي يقدمها «هن» في التقرير التالي.

مقادير الإندومي الكوري

2 فص ثوم مهروس

جزر مقطع شرائح رفيعة

ربع جرام من النودلز

بصلة مفرومة

2 كوب من مرق اللحم

2 ملعقة زيت زيتون

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام

ربع كوب صلصة صويا

1 بودرة ملعقة كبيرة فلفل أسود

طريقة عمل الإندومي الكوري

تحضير شرائح اللحم أولاً بخلطها بالملح ومسحوق الثوم والبصل والفلفل الأسود والزنجبيل.

تتبيل شرائح اللحم جيدًا.

قلي شرائح اللحم في مقلاة مع القليل من الزيت الساخن على النار حتى تكتسب لونًا ذهبيًا.

تركها حتى تبرد ثم قطّعها إلى شرائح رفيعة لتناولها.

مقادير تحضير الإندومي

3 كوب دقيق.

2 بيضة.

رشه ملح.

ماء للعجن (حسب الحاجة).

ملعقة صغيرة كمون.

2 ملعقة صغيرة بودرة بصل.

2 ملعقة صغيرة كركم.

2 ملعقة صغيرة بهارات.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة كبيرة كاري.

مكعب مرق.

طريقة عمل الإندومي

في البداية قومي بنخل الدقيق، ثم إضافة البيض ويعجن جيدا.

إضافة الماء حسب الحاجة حتى يصبح عجين متماسك، وجاف قليلا.

فرد العجين بالنشابة، ثم يلف رول.

قومي بتقطيع العجين قطع رفيعة جدا باستخدام السكين.

يوضع العجين في قوالب ألومنيوم مربعة للفرن.

يدخل العجيبن، فرنا ساخنا على درجة حرارة 170.

يترك حتى ينضج.

يوضع ماء مغلي على النار ويضاف إليها النودلز.

تخلط كل البهارات مع مكعب مرق مبشور، ويضاف إلى الماء المغلي.

تقدم النودلز ساخنة.