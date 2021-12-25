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طريقة عمل الشوكولاتة من الكاكاو.. حلوى منزلية بسيطة

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كتب: هن -

07:42 م | السبت 25 ديسمبر 2021

الشوكولاتة من الكاكاو

عرضت الشيف غادة التلي، طريقة عمل الشوكولاتة من الكاكاو، التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة، وذلك من خلال برنامجها «زعفران وفانيلا» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، إذ أنه يمكن استخدامها بعد ذلك في حلويات مختلفة.

مقادير عمل الشوكولاتة من الكاكاو

1 كوب كاكاو منخول

250 جرام سمن نباتي 

250 جرام سكر بودرة  منخول

ثلثى كوب لبن بودرة 

ملح 

ربع كوب بندق مجروش 

طريقة عمل الشوكولاتة من الكاكاو

فى وعاء على النار توضع السمنة مع الكاكاو والسكر البودرة واللبن البودرة ورشة الملح

تقلب على نار هادئة حتى الحصول على قوام الشوكولاته

ثم تنقل الشوكولاتة وتفرد على صينية فرن مفروش بها ورق زبدة وتترك حتى تبرد وتقدم

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شوكولاتة من الكاكاو قابلة للدهن من الشيف نجلاء الشرشابي

كوب كاكاو 

كوب سكر بودرة 

كوب لبن بودرة 

قهوة سريعة الذوبان بطعم البندق 

كوب لبن 

كوب زيت

طريقة عمل شوكولاتة من الكاكاو قابلة للدهن

يضرب في الخلاط الزيت واللبن البودرة والسكر البودرة والكاكاو والقهوة سريعة الذوبان واللبن

يصب الخليط في برطمان ويستخدم

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صوص الشوكولاتة من الكاكاو من الشيف نجلاء الشرشابي

2 كوب لبن 

نصف كوب سكر بودرة 

نصف كوب كاكاو 

ملعقة كبيرة نشا 

ملعقة كبيرة زبدة 

طريقة عمل صوص الشوكولاتة من الكاكاو من نجلاء الشرشابي

يخلط اللبن والسكر والكاكاو والنشا والزبدة

يقلب الخليط على النار حتى الغليان

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شرائح الشوكولاتة بجوز الهند 

جوز هند مبشور

شوكولاتة خام 

زبدة 

بودرة كاكاو 

فانيليا 

زبدة فول سوداني 

طريقة تحضير شرائح الشوكولاتة بجوز الهند

تذوب الزبدة ثم يضاف عليها الكاكاو والفانيلا

يضاف جوز الهند وزبدة الفول السوداني

يقلب جيدا ثم يغرف بالملعقة ويوضع على ورق زبدة

يفرد الخليط مثل شرائح الشبس

تدخل الفريزر حتى تتماسك وتقدم

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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