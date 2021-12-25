طريقة عمل الشوكولاتة من الكاكاو.. حلوى منزلية بسيطة

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ
كتب: هن -
07:42 م | السبت 25 ديسمبر 2021
عرضت الشيف غادة التلي، طريقة عمل الشوكولاتة من الكاكاو، التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة، وذلك من خلال برنامجها «زعفران وفانيلا» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، إذ أنه يمكن استخدامها بعد ذلك في حلويات مختلفة.
مقادير عمل الشوكولاتة من الكاكاو
1 كوب كاكاو منخول
250 جرام سمن نباتي
250 جرام سكر بودرة منخول
ثلثى كوب لبن بودرة
ملح
ربع كوب بندق مجروش
طريقة عمل الشوكولاتة من الكاكاو
فى وعاء على النار توضع السمنة مع الكاكاو والسكر البودرة واللبن البودرة ورشة الملح
تقلب على نار هادئة حتى الحصول على قوام الشوكولاته
ثم تنقل الشوكولاتة وتفرد على صينية فرن مفروش بها ورق زبدة وتترك حتى تبرد وتقدم
شوكولاتة من الكاكاو قابلة للدهن من الشيف نجلاء الشرشابي
كوب كاكاو
كوب سكر بودرة
كوب لبن بودرة
قهوة سريعة الذوبان بطعم البندق
كوب لبن
كوب زيت
طريقة عمل شوكولاتة من الكاكاو قابلة للدهن
يضرب في الخلاط الزيت واللبن البودرة والسكر البودرة والكاكاو والقهوة سريعة الذوبان واللبن
يصب الخليط في برطمان ويستخدم
صوص الشوكولاتة من الكاكاو من الشيف نجلاء الشرشابي
2 كوب لبن
نصف كوب سكر بودرة
نصف كوب كاكاو
ملعقة كبيرة نشا
ملعقة كبيرة زبدة
طريقة عمل صوص الشوكولاتة من الكاكاو من نجلاء الشرشابي
يخلط اللبن والسكر والكاكاو والنشا والزبدة
يقلب الخليط على النار حتى الغليان
شرائح الشوكولاتة بجوز الهند
جوز هند مبشور
شوكولاتة خام
زبدة
بودرة كاكاو
فانيليا
زبدة فول سوداني
طريقة تحضير شرائح الشوكولاتة بجوز الهند
تذوب الزبدة ثم يضاف عليها الكاكاو والفانيلا
يضاف جوز الهند وزبدة الفول السوداني
يقلب جيدا ثم يغرف بالملعقة ويوضع على ورق زبدة
يفرد الخليط مثل شرائح الشبس
تدخل الفريزر حتى تتماسك وتقدم