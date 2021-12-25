طريقة عمل الشوكولاتة من الكاكاو.. حلوى منزلية بسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عرضت الشيف غادة التلي، طريقة عمل الشوكولاتة من الكاكاو، التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة، وذلك من خلال برنامجها «زعفران وفانيلا» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، إذ أنه يمكن استخدامها بعد ذلك في حلويات مختلفة.

مقادير عمل الشوكولاتة من الكاكاو

1 كوب كاكاو منخول

250 جرام سمن نباتي

250 جرام سكر بودرة منخول

ثلثى كوب لبن بودرة

ملح

ربع كوب بندق مجروش

طريقة عمل الشوكولاتة من الكاكاو

فى وعاء على النار توضع السمنة مع الكاكاو والسكر البودرة واللبن البودرة ورشة الملح

تقلب على نار هادئة حتى الحصول على قوام الشوكولاته

ثم تنقل الشوكولاتة وتفرد على صينية فرن مفروش بها ورق زبدة وتترك حتى تبرد وتقدم

شوكولاتة من الكاكاو قابلة للدهن من الشيف نجلاء الشرشابي

كوب كاكاو

كوب سكر بودرة

كوب لبن بودرة

قهوة سريعة الذوبان بطعم البندق

كوب لبن

كوب زيت

طريقة عمل شوكولاتة من الكاكاو قابلة للدهن

يضرب في الخلاط الزيت واللبن البودرة والسكر البودرة والكاكاو والقهوة سريعة الذوبان واللبن

يصب الخليط في برطمان ويستخدم

صوص الشوكولاتة من الكاكاو من الشيف نجلاء الشرشابي

2 كوب لبن

نصف كوب سكر بودرة

نصف كوب كاكاو

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة كبيرة زبدة

طريقة عمل صوص الشوكولاتة من الكاكاو من نجلاء الشرشابي

يخلط اللبن والسكر والكاكاو والنشا والزبدة

يقلب الخليط على النار حتى الغليان

شرائح الشوكولاتة بجوز الهند

جوز هند مبشور

شوكولاتة خام

زبدة

بودرة كاكاو

فانيليا

زبدة فول سوداني

طريقة تحضير شرائح الشوكولاتة بجوز الهند

تذوب الزبدة ثم يضاف عليها الكاكاو والفانيلا

يضاف جوز الهند وزبدة الفول السوداني

يقلب جيدا ثم يغرف بالملعقة ويوضع على ورق زبدة

يفرد الخليط مثل شرائح الشبس

تدخل الفريزر حتى تتماسك وتقدم