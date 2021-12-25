4 أطعمة تساعد في الإقلاع عن التدخين.. منها الفشار وأعواد القرفة

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

الإقلاع عن السجائر أحد أكثر الأمور الصعبة التي يواجهها المدخنون، ولا تعتمد فقط على الامتناع عن تناولها فقط، فالغذاء له دور فعال أيضًا في مساعدة المدخن على الإقلاع، وتوجد بعض الأطعمة التي تساعد في الابتعاد عن التدخين، وأخرى تساعد في الاقتراب منه ربما أكثر من المعتاد، ويستعرض «هن» هذه الأطعمة في التقرير التالي.

أطعمة تقلل الرغبة في التدخين

توجد بعض الأطعمة التي تساعد في الإقلاع عن السجائر ممثلة فيما يلي وفقًا لموقع «Every Day Health»:

-إذا شعرت في الرغبة الشديدة في التدخين يمكنك تناول كوب من الحليب، لأن منتجات الألبان بشكل عام لا تتفاعل مع السجائر إذ تساعد في جعل طعمها أكثر سوءً.

- أكد الأطباء أن الذين يتناولون الكثير من الفواكه والخضروات يمكنهم الابتعاد عن التدخين لفترة طويلة.

- يمكن تناول الفشار لأنه من الوجبات الخفيفة التي يمكنها المساعدة في الابتعاد عن التدخين لأنك كنت معتادًا على إبقاء يديك وفمك مشغولين بسيجارة، كما يساعد على الشعور بالشبع ما يقلل الرغبة في التدخين.

- تساعد أعواد القرفة في الإقلاع عن التدخين، حيث تقدم طعمًا شهيًا مما يمنع تناول السجائر.

أطعمة تحفز الرغبة في التدخين

كما أن هناك بعض الأطعمة التي تحفز الرغبة في التدخين على المحور التالي:

- القهوة

تعتبر القهوة صديقة المدخنين، ربما تكون العادة تلقائية، بالإضافة إلى دور الكافيين في تحفيز الرغبة على التدخين، لذا إذا كنت معتادًا على تناول القهوة مع السجائر حاول استبدالها بمشروب الشاي لمدة أسبوعين عند محاولة الإقلاع عن التدخين لكسر العلاقة بين القهوة والتدخين.

- الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية: تناول الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية قليلة على الرغم من أنه نظام غذائي صحي، إلا أنه قد يزيد من الرغبة في التدخين.