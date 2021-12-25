الامارات | إحساس في القدم يشير إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم

شكرا لقرائتكم خبر عن إحساس في القدم يشير إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمكن أن تنشأ مشاكل صحية خطيرة إذا تُركت مستويات السكر في الدم لترتفع دون تنظيم، وهناك علامات على ارتفاع مستويات السكر في الدم منها الإحساس بالوخز أو الحرق في القدمين.

وبحسب تقرير لصحيفة "إكسبريس" البريطانية فإن داء السكري من النوع الثاني يعني أن جسمك لا يستطيع معالجة الأنسولين بشكل صحيح، أو أن الأنسولين الذي ينتجه لا تمتصه الخلايا، ويتمثل الدور الأساسي للإنسولين في تنظيم نسبة السكر في الدم، ويعد الاعتلال العصبي من أخطر الإصابات الناجمة عن ارتفاع مستويات السكر في الدم باستمرار.

والاعتلال العصبي هو تلف أو خلل في واحد أو أكثر من الأعصاب، ويحدث الاعتلال العصبي المحيطي عندما تتلف الأعصاب الموجودة في أطراف الجسم، مثل اليدين والقدمين والذراعين، ويمكن أن يتسبب تلف الأعصاب في الإحساس بالوخز والحرق أو فقدان الإحساس.

ويمكن أن يساعد اتباع نمط حياة صحي في التحكم في مستوى الجلوكوز (السكر) وتقليل خطر الإصابة بمضاعفات، ويعد تعديل نظامك الغذائي أحد أكثر الإجراءات فعالية ضد ارتفاع مستويات السكر في الدم.

ويوضح موقع Diabetes.co.uk أنه عندما ترتفع مستويات السكر في الدم، سيحاول جسمك طرد السكر الزائد من الدم عبر البول، ونتيجة لذلك سيحتاج جسمك إلى المزيد من السوائل لإعادة ترطيب نفسه، وشرب الماء يمكن أن يساعد الجسم في التخلص من بعض الجلوكوز في الدم، مع ضرورة العقلانية في شرب الماء لأنه إذا تم شرب عدد من لترات الماء في فترة زمنية قصيرة، فقد يؤدي ذلك إلى ما يسمى بـ"تسمم الماء" الذي قد يؤدي إلى الوفاة.

يجب عليك أيضاً تقليل الكربوهيدرات التي تحتل مرتبة عالية في مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) ومن بين الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية في المؤشر الجلايسيمي الخبز الأبيض والبطاطس والأرز الأبيض، وتشمل الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض أو المتوسط، والتي يتم تكسيرها بشكل أبطأ، بعض الفاكهة والخضروات والبقوليات.

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