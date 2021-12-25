عند الإصابة بنزلة البرد.. قائمة بأطعمة عليك تناولها وأخرى ابتعد عنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

الأكل هو ما يمنح جسمك الطاقة والمواد الغذائية التي يحتاجها، وفي فصل الشتاء تزداد نزلات البرد والإنفلونزا بشكل كبير، وذلك بسبب تغير الأحوال الجوية، وتجنبا للأمراض ينصح الأطباء ببعض الأطعمة التي يجب تناولها وأخرى ابتعد عنها.

ونوضح لكم في السطور التالية بعض الأطعمة والمشروبات التي يوصي بها في علاج الإنفلونزا، وأيضًا التي يجب تجنبها، وفقا لموقع "healtline".

أطعمة يجب تجنبها عند الإصابة بالإنفلونزا:

-ابتعد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل (القهوة والنسكافيه والمشروبات الغازية)، وذلك لأنها تسبب جفاف الجسم وتضعف المناعة، وتزيد من حدة نزلات البرد.

- ينصح بالابتعاد عن البيتزا، لأنها تحتوي على الجبن والطماطم والزيتون، وتكثر من أعراض البرد وحدوث الالتهابات.

- الوجبات السريعة، تقلل من فرصة الشفاء السريع وتضعف المناعة التي تقاون نزلات البرد، وذلك لعدم احتوائها على الفيتامينات المطلوبة لغذاء الجسم في هذه الفترة.

- منتجات الألبان بكافة أنواعها، حيث إنها تزيد من الأعراض، وتؤخر الشفاء العاجل.

- ابتعد تماماً عن الأكل الحار، وذلك لأن الشطة تتسبب في حدوث التهاب الحلق، وزيادة إنتاج مخاط الأنف، والكحة.

-لا تناول الأطعمة الغنية بالدهون مثل اللحوم الحمراء، لأنها تزيد من أعراض الإنفلونزا والتهابات الحلق.

-عصير الفراولة، يزيد من نزلات البرد والإنفلونزا، ويسبب حساسية مفرطة في الجسم.

- ينصح بالابتعاد عن الأطعمة المقلية التي تحتوي على نسبة عالية من الزيوت والدهون، لأنها تؤثر على صحة الجسم والجهاز المناعي.

أطعمة يجب أن تتناولها في فصل الشتاء

- شوربة الخضروات

تخفف شوربة الخضروات، من أعراض البرد والإنفلونزا والتهاب الحلق، وذلك بسبب مضادات الأكسدة الموجودة فيه التي تقوي المناعة.

-الزبادي

يحتوي على مستنبتات حية لا يساعد فقط في تهدئة التهاب الحلق ولكنه يعمل على تعزيز جهاز المناعة لديك.

- الفواكه

تحتوي على فيتاميني "C" "e"، مثل (البرتقال واليوسفي والفراولة)، وتساهم هذه الفاكهة في مكافحة البرد والإنفلونزا، وتعمل على تقوية المناعة.

-البروكلى

به قوة غذائية تفيد جسم الأنسان في هذه الفترة، لاحتوائه على الألياف والكالسيوم.

- الثوم

يساعد الثوم في تقوية المناعة، ويقلل من شدة الأعراض.

- الخضروات الورقية

الخضروات كالسبانخ والكرنب والفلفل الأخضر، لاحتواء كلا منهم على فيتاميني "هـ" و"ج"، لتقوية المناعة وتقليل الفترة التي يصاب فيها المرضي بنزلات الإنفلونزا.

-الشوفان

يعد مصدرا لفيتامين "هـ" ومضاد للأكسدة ويكافح أعراض البرد الشديدة.

- العسل الأبيض

مفيد جدًا في علاج الكحة والتهابات الحلق، ويحسن الجهاز التنفسي.

- الشاي الأخضر

يعتبر من أفضل المشروبات لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا، وذلك لأنه يخفف من التهاب الحلق.

- الزنجبيل

من المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة التي تزيد من قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.

- عصير البرتقال والليمون

الحمضيات بشكل عام تساعد في الشفاء سريعًا من نزلات البرد، لأنها تحتوي على فيتامين "C" المضاد للأكسدة، ويعزز المناعة.