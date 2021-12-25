نصائح مهمة تجنبك أضرار المدفأة في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

مع بداية فصل الشتاء، يحرص الكثير من الأشخاص على استخدام المدفأة الكهربائية، وذلك لتدفئة المنزل في أيام الطقس البارد، لكن هل تعلم ما الوقت المناسب الذي يجب انتظاره قبل التعرض للهواء البارد، وما الأضرار التي يمكن أن تلحق بالجسم؟

هذا ما يكشفه الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح في تصريحه لـ"الخليج 365"، موضحا أنه من الضروري الانتظار لمدة 30 دقيقة، قبل الخروج والتعرض للهواء البارد.

وهناك بعض النصائح التي يجب اتباعها قبل الخروج إلى الخارج بعد استخدام المدفأة، فيما يلي:

- ينصح بفتح النوافذ بعد استخدام المدفأة، حتى يكتسب جسم الإنسان درجة حرارة قريبة من الهواء البارد في الخارج.

- يفضل شرب كوب من المياه قبل الخروج مباشرة.

- من الضروري أيضا غسل الوجه بمياه الصنبور، لكي يكتسب الجسم درجة حرارة المياه، وهي تعادل درجة حرارة البيئة الخارجية.

وأشار في نهاية حديثه، إلى أن تعرض المرء للتيار البارد مرة واحدة بعد استخدامه المدفأة الكهربائية يؤدي إلى الإصابة بنزلات البرد او الإنفلونزا.