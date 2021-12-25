طريقة عمل البيتزا السريعة.. مقبلات شهية وخفيفة لأطفالك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عرضت الشيف أميرة شنب طريقة عمل البيتزا السريعة من خلال برنامجها «أميرة في المطبخ» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، وهي من أنواع المقبلات السهل تناولها خاصة في فصل الشتاء، إذ أن البيتزا تتميز بمذاق شهي وشعبية واسعة.

مقادير عمل البيتزا السريعة

عيش شامي

تونة

طماطم مبشورة

صلصة طماطم

ثوم مفروم

زعتر

ثوم بودرة

موتزاريلا

حلقات زيتون أسود

طماطم

فلفل اصفر

كمون

ليمون

زيت زيتون

بصل بودرة

طريقة عمل البيتزا السريعة

للصوص: شوحي الثوم بزيت الزيتون

ثم ضيفي الصلصة والطماطم والتوابل (ثوم بودرة، بصل بودرة، زعتر)

ثم ضيفي الطماطم المبشورة

ثم ضغي الصوص علي العيش

تبلي التونة بالملح والفلفل والليمون

ثم افرديها على العيش ثم ضيفي الجبنة الموتزاريلا

احضري صاح الفرن وضعي به ورق الزبدة

ضعي العيش واتركيه في الفرن لمدة 10 دقائق ثم زينيه بالزتون الاسود

وقدميها ساخنة

أكواب البيتزا السريعة

وقدمت الشيف غادة التلي طريقة عمل أكواب البيتزا السريعة، وذلك من خلال برنامجها «زعفران وفانيلا» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن لربات المنازل تحضيرها بسهولة وخطوات سريعة.

مقادير عمل أكواب البيتزا السريعة

4 خبز كيزر

4 قطع سوسيس

ملعقة صلصة طماطم

ملعقة كبيرة زعتر

ملعقة كاتشب

زيت زيتون

جبنة موتزاريلا

زيتون أسود

ملح

فلفل أسود

فطر

طريقة عمل أكواب البيتزا السريعة

يقطع الجزء العلوي من الخبز وتنزع اللبابة بحيث يكون فارغ يوضع فيه الحشوة

تخلط الصلصة مع الكاتشب وزيت الزيتون و الزعتر والملح والفلفل والقليل من الماء على النار لمدة ثلاث دقائق

تضاف ملعقة من الصلصة في قاع الخبز و يوزع السوسيس والفطر والزيتون داخل قطع الخبز

يغطى بالجبنة الموتزاريلا المبشورة وتدخل الفرن لدقائق حتى تذوب الجبنة وتقدم ساخنة

أصابع البيتزا السريعة من الشيف غادة التلي

عجينة بف بيستري

صلصة بيتزا

جبنة موتزاريلا

سلامي بقري

بيضة لدهن الوجه

طريقة عمل أصابع البيتزا السريعة

تفرد عجينة البف بيستري وتقص الجوانب

تدهن بصلصة البيتزا ثم يضاف السلامي والجبنة الموتزريلا

تدهن وجه عجينة أخرى بمخفوق البيض، وتوضع فوق السلامي، ثم نضغط على أطراف العجينة حتى تغلق تماما

يدهن مخفوق البيض على وجه العجينة من الخارج ثم يقطع على شكل أصابع ويرص في صينية الفرن

يدخل الفرن حتى تمام التسوية