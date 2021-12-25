بفستان صنعه خطيبها وجلسة تصوير.. البلوجر أحلام عن خطوبتها: ماكنتش عايزة عريس جاهز

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

‎رسالة رومانسية وجهتها البلوجر الشهيرة أحلام عادل لخطيبها مصمم الأزياء أحمد العجمي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وذلك خلال خضوعهما لجلسة تصوير بعد يومين فقط من خطوبتهما.

جلسة تصوير البلوجر أحلام عادل وخطيبها

وخلال الصور، ظهرت «أحلام» بفستان زيتي اللون من تصميم خطيبها، ووجهت رسالة رومانسية خاصة له، قالت خلالها: «يفوز الطيبون في النهاية مهما تعددت خساراتهم، أحمد عملي الفستان دا ف ساعه حرفيًا، هو عنده أجمل أتيليه في الدنيا، فالحمد لله لبست فساتين كتير وربنا كرمني بصاحب أتيليه».

وتابعت البلوجر الشهيرة: «أنا كأحلام ماكنتش عايزة عريس جاهز لأن دا حوار بالنسبة لي بربع جنيه، أنا قلت له من أول يوم عايزة أمان واحترام وتفاهم وحب واحتواء، وربنا يشهد لقيت اللي كان نفسي فيه وفوق ما أتخيل، أحمد راجل ناجح ومعاه بنت ناجحة، ما حدش فينا عايز حاجة من التاني غير شوية أمان عشان رحلة جميلة بسيطة شبهنا».

واختتمت أحلام عادل حديثها، موجهة نصيحة للفتيات اللائي يتابعونها، قائلة: «إحنا شبه بعض في حاجات كتيرة وحتى الاختلاف حلو والعيوب طلعت مميزات وحاجه قمر والله، ماتقبليش بأقل من اللي تستحقيه وفكك من الناس الكلام هيفضل كلام، بحمد ربنا إن كل مرة كان بيحصلي مشكلة كنت بركز في شغلي أكتر وبنجح، فككوا من أي حاجة واسحلوا نفسكوا في الشغل والحلو جاي جاي حتى لو متأخر».

خطوبة البلوجر أحلام عادل

وقبل أيام، احتفلت البلوجر أحلام عادل بخطوبتها من مصمم الأزياء والبلوجر الشهير أحمد العجمي، في أجواء عائلية بسيطة وسط المقربون والأصدقاء، إذ ارتدت خلالها «جامب سوت» لامعة فضية اللون، وماكياج تناسب مع بشرتها.

وسرعان ما تصدرت البلوجر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، بتداول صور خطوبتها، وتوجه العديد من متابعيها بالتهنئات لها.