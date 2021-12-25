كورونا اليوم: نصائح لحماية نفسك في موسم الأعياد.. وسبب انخفاض معدل الوفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

نصائح لحماية نفسك من كورونا في موسم الأعياد

وجه الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، 6 طرق لحماية نفسك ومن حولك خلال موسم الأعياد من فيروس كورونا.

وأضاف متحدث الصحة في منشور على الصحفة الرسمية لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن طرق الحماية جاءت كالتالي:-

1- أحصل على التطيعم وأحصل على الجرعة التنشيطية.

2- ارتدي كمامة مجهزة بشكل مناسب عندما يكون التباعد الاجتماعي غير ممكن وعندما تكون التهوية رديئة وخاصة في الأماكن المغلقة.

3- حافظ علة التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن متر واحد من الأشخاص الآخرين.

4- غطي فمك عند السعال والعطس بمرفقك أو بمنديل عندما تسعل أو تعطس وتخلص من المنديل المستعمل فورًا.

5- اغسل يديك باستمرار بالصابون والماء أو طهرها بأي مطهر.

6- احتفل في الأماكن المفتوحة أو افتح النوافذ عند الإمكان.

سبب انخفاض معدل الوفيات

يرى الطبيب الروسي، مقدم البرنامج التلفزيوني الصحي، ألكسندر مياسنيكوف، أن سبب المعدل المنخفض لوفيات متحور "أوميكرون" بالدول الغربية يعود إلى العدد الكبير للملقَحين ضد الفيروس هناك، وقارن مياسنيكوف في قناته على "تلغرام" المعلومات الأخيرة حول عدد الوفيات بكورونا في فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، حيث يتراوح هذا المؤشر بين 0,1% و0,4%.

وقال: "يبدو أن الإصابة بـ "أوميكرون" تتم بشكل معتدل للغاية ولا يؤدي إلى ازدياد عدد الوفيات في الدول التي تتميز بالمستوى العالي للتطعيم"، مشيرا إلى أن نسبة الملقحين في هذه الدول تبلغ 60-70%، وتوصل الطبيب إلى استنتاج أن سلالة أوميكرون الجديدة لفيروس كورونا ستشمل روسيا قريبا أيضا، داعيا الناس للتطعيم ضد كورونا، وفقا لروسيا اليوم.

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على عكس الأشكال الأخرى من "كوفيد-19"، فإن لأوميكرون بعض الأعراض الفريدة التي قد لا تكون نموذجية لعلامات فيروس كورونا القياسية، وتشمل أعراض فيروس كورونا عموما "ارتفاع درجة الحرارة أو سعالا جديدا ومستمار، أو فقدانا أو تغيرا في حاستي الشم أو التذوق"، وفقا لـ NHS.

ومع ذلك، فقد لاحظ الأشخاص الذين أصيبوا بأوميكرون أيضا العديد من الأعراض الأخرى التي لا ترتبط عادة بفيروس كورونا. ومن بينها الغثيان وفقدان الشهية، وأوضح تيم سبيكتور، أستاذ علم الأوبئة الجينية في كينغز كوليدج لندن، أن هذه أعراض شائعة لدى أولئك الذين يميلون إلى التعرض لجرعتي اللقاح المضاد أو حتى الجرعة المعززة، وفقا لروسيا اليوم.