5 مشروبات تناولها في الصباح للتخلص من الوزن الزائد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

عندما تراقب وزنك، عليك أن تكون أكثر حذراً بشأن ما تأكله وتشربه في أول الصباح، حيث يحتوي كل من الطعام والشراب الذي تتناوله بخلاف المياه على قدر من السعرات الحرارية.

ويمكن أن يؤدي تناول مشروب مغذي ومنخفض السعرات الحرارية مع وجبة الصباح إلى زيادة التمثيل الغذائي والمساعدة في عملية حرق الدهون.

إليك بعض المشروبات التي يفضل تناولها على الإفطار للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة، وفق ما أوضح موقع "timesofindia".

- القهوة:

هي المشروب الصباحي المفضل لدى الكثيرين، لذا فلا حرج في أن تبدأ يومك بكوب من الكافيين بشرط أن تقوم بإعداده بعناية، وعندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، يفضل تناول القهوة السوداء دون سكر، حيث يمكن أن تؤدي إضافة السكر والحليب إلى زيادة عدد السعرات الحرارية التي تدمر خطة نظامك الغذائي اليومي.

- الشاي الأخضر:

يحظى الشاي الأخضر بشعبية كبيرة بين راغبي إنقاص الوزن، وتشير الدراسات إلى أن هذا المشروب يمكن أن يسرع عملية حرق الدهون ويزيد أيضًا من أدائك عند ممارسة الرياضة، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة القوية.

- الماء المنقوع:

أفضل مشروب آخر لتناوله في الصباح هو الماء المنقوع، وهناك الكثير من المشروبات التي يمكنك تجربتها في حالة الماء المنقوع، ويمكنك إضافة الليمون والنعناع أو القرفة والتفاح، حيث النعناع والتوابل والليمون كل هذه المنتجات الغذائية لها خصائص حرق الدهون، ويمكن أن تساعد أيضًا في تعزيز جهازك المناعة، وإبقائك ممتلئًا لفترة أطول ومنع الجفاف.

- عصير الخضروات أو الفواكه:

يمكن أن يوفر لك كوب من الفاكهة أو عصير الخضروات الطازج كمية جيدة من العناصر الغذائية، فالعصائر منخفضة السعرات الحرارية ويمكن أن تعزز عملية التمثيل الغذائي لديك، فضلا عن حرق كمية كبيرة من الدهون، وإبقائك ممتلئًا حتى الوجبة التالية.

- سموثي:

يمكن لكوب من العصير المصنوع من بعض الفواكه والمكسرات أن يمنحك الحصول على جميع العناصر الغذائية اللازمة لفقدان الوزن بشكل صحي