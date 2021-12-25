احذرها.. علامات تكشف أن نزلة البرد الشائعة التي لديك أكثر خطورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعتبر سيلان الأنف والاحتقان والعطس والسعال من العلامات العامة لنزلات البرد، والتي تختفي في غضون 3-4 أيام.

أعراض متداخلة

لكن هذه الأعراض تتداخل مع علامات الحالات الخطيرة الأخرى مثل الحساسية الموسمية والإنفلونزا وكوفيد-19.

فيما يلي بعض الطرق لمعرفة ما إذا كانت نزلة البرد أمرًا خطيرًا أم لا، وفقا لموقع timesofindia.

إذا استمرت الأعراض أكثر من 4 أيام

تختفي علامات البرد العام في غضون ثلاثة إلى أربعة أيام، لذلك، إذا استمرت الأعراض أكثر من ذلك، استشر طبيبك.

لديك مشكلة في المعدة

إلى جانب البرد، إذا كنت تعاني من الإسهال والغثيان، فقد يكون ذلك مؤشرًا على مشكلة خطيرة، مشاكل المعدة ليست علامة على نزلات البرد.

أصبت بالتهاب بعد رحلة دولية

إذا أصبت بالتهاب الحلق والسعال بعد رحلة دولية، فلا تأخذ الأمر على محمل الجد، يمكن أن يكون علامة حمراء لعدوى فيروس كورونا.

الأعراض الخاصة بك لها شكل

تأتي أعراض البرد بسرعة وبشكل عام ليس لها أي شكل، إذا كان هناك أي نمط ويبدو أن الأعراض تزداد سوءًا، فاستشر طبيبك.

لديك آلام في الجسم

من المؤكد أن نزلات البرد لديها بعض الأعراض السيئة، لكن آلام الجسم ليست واحدة منها، يمكن أن يكون بسبب الأنفلونزا أو فيروس كورونا.

لديك حمى عالية الدرجة

يمكن للمرء بالتأكيد أن يصاب بالحمى مع الزكام، لكنه ليس شائعًا، لذلك راقب درجة حرارة جسمك بعد كل ساعة واتخذ الاحتياطات اللازمة.