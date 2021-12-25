نصائح لكيفية التعامل الأمثل مع ابنتك «لو تعرضت للتحرش أو التنمر»

القاهرة - سمر حسين - ماما

أشكال مختلفة من التنمر يمكن أن يتعرض لها الأطفال في المدرسة أو في محيط الأسرة، ولا يقتصر على ذلك بل يمكن أن يتعرض لأشكال مختلفة من التحرش، وتقف الأم حائرة في كيفية التعامل مع هذا الأمر.

كيف تتعامل الأم عند تعرض ابنها للتحرش أو التنمر؟

أوضح الدكتور أحمد أبو الوفا، استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين، أنه عند التعرض الفتاة للتنمر أو أي شكل من أشكال التحرش، يجب على الأم اتباع مجموعة من الخطوات، منها كما ذكرها «أبو الوفا» خلال استضافته في برنامج جروب الماميز.

- احتواء ابنتها وتقديم الحماية المطلوبة بالطريقة المناسبة لها.

- عدم الاعتناء بحدث التنمر أو التحرش، ويعني ذلك تجنب الحديث المتكرر مع الفتاة عن ذلك الأمر، ويجب التعامل بشكل طبيعي.

- التعرف بشكل هادىء كيف أثر هذا الحدث على الحالة النفسية للابنة، والتعرف على نظرتها لنفسها والآخرين.

- لابد عند التعامل مع الأبناء معرفة أن الأطفال والمراهقين أكثر تعقيدا في التعامل.

- التفاعل مع مشاعر الطفلة وعدم الاستهزاء بحديثها.

- على الأم أن تطلق لابنتها حرية اختيار الوقت المناسب للحديث.

- ضرورة معرفة أن الطفل أو المراهق يتأثر نفسيا بالأحداث التي تحدث حوله.

- على الأم عدم المبالغة في مشاعرها مع ابنتها، فهي من الأمور التي تسبب إيذاء نفسيا للطفلة.

- منح الطفلة مساحة للحديث عن مشاعرها من الأمور المهمة التي تعيد ثقتها في نفسها.

- توعية الطفلة بحدود التعامل معها في كل المراحل.