كيفية اختيار تسريحة شعر مناسبة لشكل وجهك في خطوات بسيطة

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يعتبر الشعر تاج الرجل والمرأة، فهو من الأشياء التي يمكنها أن تغير من شكل الشخص تماماً وتضيف له مظهرا أكثر جاذبية، ولا تعتبر قصات وتسريحات الشعر حكراً على الفتيات وحسب، فيهتم الرجال بالبحث عن أفضل تصفيفة شعر تناسبهم وتعبر عن شخصيتهم.

ولاختيار قصة الشعر المناسبة لوجهك يجب أولا معرفة ما هو شكل وجهك، فيعتبر أهم الأبعاد التي يجب التركيز عليها هي طول وجهك وعرض جبهتك، بالإضافة إلى عرض عظام وجنتيك وفكك وذقنك، وبمقارنة تلك الأبعاد ستتمكن من معرفة شكل وجهك وتصفيفه بأسلوب أكثر ملاءمة لنسب وجهك. تقدم لك «هن» بعض النصائح حول أشكال الوجوه وكيفية اختيار التسريحة المناسبة لوجهك وفقا لموقع thetrendspotter.

شكل الوجه البيضاوي

أصحاب هذا الوجه محظوظون لأن أغلب قصات الشعر تبدو مناسبة لهم، ولكن حاول أن توزع شعرك على الجبين حتى يكون هناك بعض الحجم في أعلى الوجه، من الأفضل حلق اللحية لأن وجهك ليس بحاجة لشعر يجعله يبدو أكبر مما هو عليه.

شكل الوجه المربع

هم أصحاب الوجه التي تكثر بها الزوايا الحادة والشكل البارز، يستطيع أصحاب هذا الشكل الوجه التمتع بالكثير من اختيارات قص الشعر سواء كانت طويلة أم قصيرة، تناسبه القصات الكلاسيكية مثل الشعر قصير الممشط للخلف أو على الجنب مع مراعاة بروز الفك، كما يجب عدم تقصير الجانبين أكثر من اللازم.

شكل الوجه القلب

يتميز هذا الوجه بأن الجبهة عريضة وتضيق تدريجيًا حتى منطقة الذقن، فمن الضروري تجنب عمل قصة شعر منخفضة جدا، ليس لها ارتفاع لأن هذا سيبرز عرض الجبين، وضيق منطقة الذقن أكثر، فقصة الشعر متوسطة الطول هي الأمثل، وشكل الشعر متوسط الطول والطويل يجعل شكل الوجه القلب لطيف، بالإضافة إلى أنها تضفي رقة على الجبهة القوية.

شكل الوجه الماسي

يكون الوجه طويلاً مع بروز بعض الزوايا وذقن محددة، وتكون عظام الفك الأعرض في الوجه، يليها الجبهة بعد ذلك، ما يجعل الوجه يشبه الماسة، فمن الأفضل زيادة حجم الشعر أعلى الرأس لإضفاء مظهر متزن.

شكل الوجه المستدير

يتشابه الوجه المستدير إلى حد كبير مع المربع، ولكن مع وجود بعض الزوايا في الوجه، حيث تكون عظام الوجه في شكلٍ أقرب إلى الدائرة، تعتبر الفكرة الأساسية في قصات هذا الوجه هي إظهار طول الوجه وليس عرضه، لذلك يجب مراعاة عدم تطويل شعر الجانبين لكي لا يبدو الوجه أصغر.

شكل الوجه المستطيل

تكون الجبهة وعظام الفك في هذا الوجه بنفس العرض تقريباً، في حين يكون طول الوجه أكبر من عرضه، يناسب هذا الشكل تنفيذ الكثير من القصات، مع مراعاة عدم تقصير الجانبين، حيث سيظهر الشكل المستطيل للوجه أكثر من اللازم، وتعتبر القصات الكلاسيكية مناسبة للغاية.