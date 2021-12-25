انتبه.. 6 علامات تشير إلى اصابتك بسرطان القولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يعتبر سرطان القولون من أكثر أنواع السرطانات انتشارا التي يعاني منه كثير من الأشخاص، وهناك بعض العلامات والأعراض التي تشير إلى الإصابة به، نذكرها لكم وفق ما أوضح موقع "eatthis".

- الإمساك:

يمكن أن تسبب أورام السرطان الإصابة بالإمساك، لأن مع نمو الورم يصبح قطر القولون أصغر، ما يجعل من الصعب تمرير البراز عبر القولون.

- براز رقيق دموي:

تضطرب المرأة في المرحاض بسبب الإسهال والإمساك والبواسير، وأي تغيرات تحدث في البراز يمكن أن تكون علامة على الإصابة بسرطان القولون، إذ أن البراز الرقيق أو الذي يحتوي على دم (أحمر أو أسود) من الأعراض يمكن أن تمثل ورمًا.

- نقص الحديد وفقر الدم:

من أعراض سرطان القولون، وذلك بسبب الفقد التدريجي للدم في أثناء التبرز، إذ إن النزيف يكون بطيئا جدا وغير مرئي في حركة الأمعاء، ويحدث بشكل مستمر على مدى أشهر إلى سنوات، ما يؤدي إلى استنفاد مخازن الحديد في الجسم.

- صلابة البطن:

إذا لاحظت أي صلابة حول السرة، فلا تتجاهلها، قد يكون هذا علامة على الإصابة بسرطان القولون، وأيضًا علامة على وجود سرطان آخر في البطن انتشر خارج القولون.

-فقدان الوزن دون مبرر:

إذا كنت تفقد الوزن وليس لديك مبرر لذلك، يصبح ذلك علامة على الإصابة بمجموعة متنوعة من السرطانات المختلفة بما في ذلك القولون.

- تقلصات أو ألم في البطن:

إذا كنت تشعر بعدم الراحة أو الألم أو التشنج في منطقة البطن بانتظام، فلا تتجاهلها، وإذا استمر لأكثر من أسبوع أو ازداد سوءًا بشكل تدريجي، فقد يمثل ورمًا في القولون.