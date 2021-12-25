تناول قهوتك بحذر.. متى تجعلك عرضة للإصابة بنبضات القلب غير المنتظمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

لا يؤثر الطعام فحسب على صحتنا العامة، بل ما نشربه أيضًا يكون له تأثير خاصة القلب والتمثيل الغذائي.

وفي عالم تتزايد فيه حالات الإصابة بأمراض القلب كل عام يمر، من المهم أيضًا معرفة كيف يمكن أن يؤثر نمط حياتنا والأهم على نظامنا الغذائي على أحد أهم أعضاء الجسم، وفقًا لتقرير لموقع timesnownews.

وفقًا لبحث حديث تم تقديمه في الجلسات العلمية لجمعية القلب الأمريكية لعام 2021، فقد تبين كيف يمكن لمشروب القهوة أن يؤثر على دقات القلب.

وتعد القهوة واحدة من أكثر المشروبات شعبية في جميع أنحاء العالم والتي يبدأ بها عدد لا يحصى من الناس يومهم، وهي محبوبة لفوائدها الإدراكية، وفقدان الوزن، وسكر الدم، وإدارة الكوليسترول من بين أشياء أخرى كثيرة.

ووفقًا للبحث، تم اكتشاف أن شرب الكثير من القهوة يمكن أن يجعل الفرد أكثر عرضة للإصابة بنبضات القلب غير المنتظمة، فلاحظت الدراسة 100 مشارك تتراوح أعمارهم بين 38 سنة في المتوسط.

ووفقًا للنتائج، تم اكتشاف أن شرب كوب إضافي من القهوة أدى إلى زيادة بنسبة 54 في المائة في تقلصات البطين المبكرة من الغرف السفلية للقلب.

قال الخبراء إن هذا التأثير على القلب فوري ولكنه مؤقت، فيمكن أن يكون للكافيين تأثيرات قصيرة المدى على القلب تتراوح من خفقان القلب إلى رفع مستويات ضغط الدم، ومع ذلك، لا توجد العديد من التأثيرات طويلة المدى للكافيين على صحة القلب إذا تم تناولها بكميات محدودة.

كيف تؤثر القهوة على الصحة العامة؟

كشفت دراسات متعددة كيف يمكن أن تكون القهوة مشروبًا صحيًا للغاية إذا تم تناولها بكميات مناسبة، تتضمن بعض فوائد القهوة الأكثر شيوعًا ما يلي:

-رفع مستويات الطاقة

-حرق الدهون

-تحسين الصحة المعرفية

-تحسين الأداء البدني والقدرة على التحمل

-يحمي الكبد

-يحارب الاكتئاب

-انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2

وحددت الدراسات أن فوائد القهوة يمكن الحصول عليها خلال تناول ثلاثة أكواب كحد أقصى في اليوم، لأن تجاوز ذلك يمكن أن يؤدي إلى زيادة الكافيين التي تؤثر على صحة القلب وقد تؤدي إلى الأرق.