في الشتاء.. أطعمة مهمة لصحة بشرتك وشعرك وأظافرك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

تسعى الفتيات للحصول على شعر لامع وأظافر قوية وبشرة مشرقة، خاصة في فصل الشتاء، بسبب برودة الطقس.

وللحفاظ على مظهرك، عليكِ اتباع نظام غذائي صحي ومفيد، والاعتماد على أفضل الأطعمة التي نورها على النحو التالي، وفقا لموقع "healtline".

- السالمون:

سمك السالمون رائع لتعزيز صحة شعرك وبشرتك، لأنك ستحصلين على البروتين وأحماض أوميجا 3 والحديد في وجبة واحدة.

وتساعد أحماض أوميجا 3 في حماية جلدك من الجفاف، وحماية فروة رأسك من القشرة، ويعمل البروتين على منع تساقط الشعر.

- الجزر:

من الأطعمة الغنية بالبيتا كاروتين، ويتحول إلى فيتامين أ المضاد للأكسدة، فهو مفيد في مكافحة الشيخوخة وتعزيز نمو الشعر والأظافر، ويمكن الحصول عليها أيضا في السبانخ والروكلي والبازلاء والخس.

- الطماطم:

لا تحتوي فقط على مضادات الأكسدة، ولكنها أيضاً رائعة لبشرتك ومليئة بفيتامين ج، وذلك إلى جانب الكاروتينات والليكوبين وبيتا كاروتين.

ويزيد تناول الكاروتينات من حماية بشرتك من الجفاف، وخاصة عندما يدخل معها فيتامين هـ، وهناك طريقة جيدة للحصول عليهما عن طريق تناول سلطة مكونة من (الطماطم والريحان وزيت الزيتون).

- البيض:

يحتوي على البروتين سهل الهضم، وفيتامينات (أ و هـ و ب12)، فإذا كنتي تريدي الحفاظ على جسمك فتناولي عجة أو اسلقي بيضتين وتناوليهم مرة كل يوم سوف تلاحظين فرق كبير.

- التوت:

يحتوي التوت البري على أعلى خصائص من مضادات الأكسدة بين جميع الفواكه والخضروات، بالإضافة إلى قدرته على مكافحة الشيخوخة، فيعالج أيضاً حب الشباب ويمنع ظهوره.

-منتجات الألبان قليلة الدسم:

يعتبر الحليب خالي من الجسم مصدر ممتاز للكالسيوم وفيتامين د ومليء بالبروتين، وهو مزيج يساعد على تقوية الأظافر وتعزيز نمو الشعر.

- دقيق الشوفان:

لا شيء يضاهي طبق من الشوفان في الصباح، فهو يعطي طاقة رائعة لجسم، وذلك بفضل المغنسيوم والزنك وفيتامين ب الموجودين فيه، وتعمل هذه العناصر معاً في الحفاظ على صحة أظافرك، والزنك بشكل خاص هو عامل قوي في مكافحة حب الشباب ويقلل من الالتهابات ويقتل البكتيريا التي تنقلها الحبوب.