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تمارين تساعد الرجال على تقوية عضلات الصدر

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القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

فوائد عضلات الصدر للرجال

يبحث الرجال عادة عن تمارين الصدر التي تساعد على تقوية العضلات ومنح الجسم جمالًا وجاذبية أمام الآخرين، وتوجد بعض التمارين التي تساعد على تحقيق هذا الغرض.

ومن فوائد تمارين الصدر للرجال كما ذكرها موقع «northside».

- تضخيم عضلات الصدر والحصول على القوة والمتانة في تلك المنطقة نظرا لأهميتها للجسم.

- تمنع حدوث تمزق للأربطة في عضلات الذراعين والكتفين. 

- تحقق الاستقرار للأكتاف وبنية الجسم والهيكل العظمي.

- ممارسة تمارين الصدر تجنب الرجال الإصابة بأمراض الكتف.

- تتمكن تمارين الصدر من بناء العضلات الأخرى داخل جسم الرجل على سبيل المثال القيام بتمرين «البنش برس» ليس فقط لبناء عضلة «البيكس» داخل الجسم، ولكن ايضا من أجل بناء وتقوية عضلات منطقة الذراعين والكتفين والظهر.

أفضل التمارين لتضخيم عضلات الصدر

تمارين الضغط العنكبوتية.

يتم ممارسة هذا التمرين من خلال الوقوف على الأطراف بوضع اليدين على الأرض مفرودة واستقامة كاحلي القدمين، مع شد عضلات البطن بأقصى درجة.

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تمرين كيبل كروس

يستهدف تقوية عضلة الصدر العلوية والسفلية وله تأثير جيد على تضخيم عضلة الصدر وتحسين الجزء العلوي من الصدر، وحرق الدهون الموجودة في عضلات الصدر السفلي.

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تمارين شد الكابل

يهدف هذا التمرين إلى تقوية الأربطة وأوتار عضلات الصدر، ويتم من خلالها تحديد طول الكابل بحيث يكون في مقابل الرأس ثم سحب الكابل باليدين باتجاه بعضهما البعض مع الحفاظ على عدم انحناء المرفقين، يمكن الحفاظ على عدم إنحاء المرفقين عن طريق  محاولة تكرار الضغط  على عضلات الصدر لمدة ثانية أو ثانيتين، ويمكن تكرار هذا التمرين على ثلاث أو أربع مجموعات لكل مجموعة 10 مرات.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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