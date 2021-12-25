معلومات عن طليقة ماجد المصري بعد دفاعها عن ابنتها.. ابنة ملحن شهير

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة دفاع مستمرة لا زالت تقوم بها الفنانة منى إش إش، عن ابنتها ماهيتاب ماجد المصري، بعد تداول مقطع فيديو للأخيرة، ظهرت خلاله في حفل زفافها وهي تطرد بعض المتواجدين بالمكان، إذ أنها لم توجه دعوات لهم بالحضور، ما إدى إلى حدوث زحام شديد على المسرح داخل القاعة.

منى إش إش: ماهيتاب بنت بلد جدعة

ونشرت مؤخرًا، الفنانة منى إش إش، طليقة الفنان ماجد المصري، صورة جديدة جمعتها بابنتها في حفل الزفاف، ودافعت عنها من خلالها، قائلة: «ماهيتاب بنت بلد جدعة ومحترمة وحنونة، واللي يعرفها هيأكد كلامي، أولًا هي قالت للمتطفلين المندسين اللي إحنا ما نعرفش مين دول وهجموا علينا زي الجراد وزحموا المكان على المسرح، ووقفوا ورانا وقدامنا كأنهم أصحاب الفرح، غير اللي كانوا تحت مع المعازيم قالتلهم انزلوا من على المسرح مش اطلعوا بره».

وتابعت: «اسمعوا كلامها بتقول إيه وركزوا، وللعلم أنا طلبت منهم يوسعوا المكان وعريسها كمان، وفي الآخر هي غضبت لأنهم لا حياة لمن تنادي، واللي غلط في بنتي ربنا ينتقم منه».

لم تكن تلك هي المرة الأولى لدفاع منى إش إش عن ابنتها، إذ نشرت الأولى مقطع الفيديو المتداول للأخيرة، يوم أمس، والمتسبب في شن الهجوم عليها، وعلقت خلاله: «سيبونا نفرح شوية مستكترين علينا الفرح ليه، مين فيكم يعمل فرح ويلاقي أشكال غريبة تقتحم خصوصيتك ويندسوا بين المعازيم وكمان يتزاحموا، وصوروا الفرح كأن الفرح فرحهم، هو في حد طبيعي يعمل كده، دا أنا بكون معزومة وبتحرك بحساب عشان مجرحش أهل الفرح، والأغرب الناس اللي مش عاجبهم رد فعل بنتي وعريسها».

ابنة ماجد المصري تنفعل على المعازيم في زفافها

وعلى مدار الساعات الماضية، سرعان ما تم تداول مقطع فيديو من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله ماهيتاب ماجد المصري، أثناء انفعالها على المعازيم في فرحها، وهي تقول: «اللي مالهوش لازمة يتفضل يطلع برا»، وهو ما أثار الجدل وغضب البعض حول فعلتها، فيما دعمها آخرون بتصرفها.

من هي منى إش إش؟

وفي هذا الصدد، يستعرض «هن»، أبرز المعلومات عن الفنانة منى إش إش، بعد تصدرها أحاديث مواقع التواصل الاجتماعي، عقب دفاعها عن ابنتها ماهيتاب ماجد المصري.

- ابنة الملحن الشهير حسن إش إش.

- تزوجت من الفنان ماجد المصري، وأنجبت منه أولادها «أحمد» و«ماهيتاب»، ومن ثم انفصلت عنه قبل عشرين عامًا.

- قبل الانفصال قدمت العديد من الأغاني بمشاركة ماجد المصري.

- إلى جانب الغناء شاركت في عدد من الأعمال الفنية من بينها، «رمضان كريم»، «جدار القلب».

- ابنة خالتها هي الفنانة مريهان حسين.

- يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» نحو 19 ألف شخص.