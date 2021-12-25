بالموز والكنتالوب.. طرق مختلفة لتحضير عصير التوت داخل المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

لفاكهة التوت عشاقها الذين يحرصون على تناولها بمختلف الطرق والوصفات الشهية التي يأتي على رأسها عصير التوت، فإلى جانب مذاقه الشهي، إلا أنه يحتوي على العديد من الفوائد الغذائية للجسم، لذلك نستعرض مجموعة من طرق تحضير عصير التوت داخل المنزل، حسب الشيف شريف الحطيبي ببرنامجه «سندوتش وحاجة ساقعة».

طريقة عمل عصير كركدية بالتوت والنعناع

كركديه

توت

روح نعناع

بودرة كريمة مخفوقة

أوراق نعناع للزينة

- طريقة تحضير عصير كركدية بالتوت والنعناع

اخلطي الكركديه مع التوت وروح النعناع وبودرة كريمة مخفوقة جيدا، وقدميه باردا بعد تزيينه بالنعناع.

طريقة عمل عصير كنتالوب بالتوت والفراولة

كنتالوب توت

فراولة

عسل

طريقة تحضير عصير كنتالوب بالتوت والفراولة

- اخلطي الكنتالوب والفراولة مع قليل من الماء في الخلاط

- ضيفي عسل حسب الاحتياج ثم ضعي توت

- زينيها بالفراولة والكنتالوب وقدميه باردا

طريقة عمل عصير خوخ بالتوت

- مقادير عمل عصير خوخ بالتوت

- خوخ

- توت

- عصير تفاح

- سكر

طريقة تحضير عصير خوخ بالتوت

- تضرب جميع المكونات في الخلاط

- يقدم باردا

طريقة عمل عصير الموز والتوت

مقادير عمل عصير الموز والتوت

- موز

- توت أزرق

- آيس كريم فانيليا

- لبن

- عسل

طريقة تحضير عصير الموز والتوت

في الخلاط تخلط كل المكونات ويقدم العصير ويزين بالكريمة المخفوقة

طريقة عمل مشروب التوت بالشوكولاتة البيضاء

مقادير عمل مشروب التوت بالشوكولاتة البيضاء

1 كوب لبن مثلج

نصف كوب توت أحمر

ربع كوب شوكولاتة بيضاء مبشورة للتزيين

توت أزرق

طريقة تحضير مشروب التوت بالشوكولاتة البيضاء

- يوضع اللبن في الخلاط، ويضاف إليه التوت والشوكولاتة.

- يضرب جيدا حتى يتجانس.

- قومي بصبه في الأكواب، ويقدم باردا.