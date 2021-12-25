تحذير عاجل من «برودة الأطراف»: 4 أسباب الشتاء بريء منها

القاهرة - سمر حسين - صحة

«برودة الأطراف».. من مشكلات الشتاء الشائعة والتي تسبب إزعاجا للكثيرين، وبرغم ارتداء القفازات والجوارب إلا أن المعاناة تظل قائمة، وهذه قد تكون إنذارا خطرا لوجود بعض المشاكل الصحية ومن أبرزها وفقا لموقع «medicalnewstoday».

أسباب الأطراف الباردة

- التوتر والقلق

قد يتعرض البعض للكثير من الضغوط، وهذا يسبب ضخ الأدرينالين في مجرى الدم مما يؤدي لانقباض الأوعية الدموية في أطراف اليدين والقدمين، وبالتالي يقل تدفق الدم إلى المناطق الخارجية من الجسم.

- فقر الدم «الأنيميا»

فقر الدم أو الأنيميا، تسبب برودة في اليدين والقدمين، بالإضافة لنقص بعض الفيتامينات مثل فيتامين بـ16 أو نقص الحديد.

- الاضطرابات

الاضطرابات خاصة اضطرابات الأعصاب تسبب برودة اليدين والقدمين، وهذا ينتج في حالات نادرة حينما يتعرض الشخص لموجة برد شديدة.

- قصور الغدة الدرقية

خمول الغدة الدرقية يؤدي إلى نقص إنتاج بعض الهرمونات، التي تؤثر على عملية التمثيل الغذائي، مسببة برودة اليدين والقدمين.

علاجات منزلية لمشكلة برودة الأطراف

- ارتداء الجوارب

ارتداء الجوارب من الأمور في غاية الأهمية لمن يعانون من برودة القدمين، ولا يقتصر الأمر عند الخروج من المنزل، بل يفضل تدفئة القدمين بالجوارب في الداخل أيضا.

- حمامات القدم

من الحلول الجيدة للتدفئة، نقع القدمين بالماء الدافئ لمدة من 10 إلى 15 دقيقة، فهذا يساعد على تدفق الدم إلى القدمين، ويساعد في التقليل من التوتر وإرخاء العضلات.

- برودة الأطراف في فصل الشتاء

وقال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هناك أسباب أخرى غير متوقعة لبرودة الأطراف ومنها الإنفلونزا، حالات التوتر والذعر، الأنيميا وهي تكون أقل من 12 لدى السيدات وأقل من 13 عند الرجال، التهاب أو تقلص في الأوعية الدموية الطرفية، نقص في الحديد، بعض الأدوية مثل مضادات البيتا، التهابات الأعصاب الطرفية، مرض السكر، مرض الكلى».