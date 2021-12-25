الامارات | الكويت.. انتحار شخص من اعلى جسر«جابر» ومنع صديقه من القفز خلفه

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. انتحار شخص من اعلى جسر«جابر» ومنع صديقه من القفز خلفه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبحث السلطات الأمنية الكويتية البحث عن شخص ألقى بنفسه من أعلى جسر جابر، كما أحبطت محاولة انتحار شخص آخر كان برفقته.

وأفادت صحيفة «الأنباء» الكويتية، نقلًا عن مصدر أمني أن دوريات خفر السواحل والإنقاذ البحري بدأت تمشيط أسفل جسر الشيخ جابر للبحث عن شخص ألقى بنفسه من أعلى الجسر، فيما تم إحباط محاولة انتحار شخص آخر كان برفقة هذا الشخص الذي أقدم على القفز، لافتًا إلى أنه تم التحفظ على من تم إنقاذه.

وأفاد بلاغ من قائد دورية الشرطة الثابتة على جسر جابر بوجود شخصين يحاولان القفز من فوق جسر جابر، وبأنه تم التحفظ على شخص، والآخر ألقى بنفسه من فوق الجسر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news