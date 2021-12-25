تعرف على خصومات الأجهزة الكهربائية في رأس السنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يحرص الكثير منا خاصة "الفتيات المقبلات على الزواج"، على متابعة عروض رأس السنة، ليستفيدوا منها في ظل التخفيضات التي تقدمها المتاجر الإلكترونية والمولات.

ويستعرض الخليج 365، أبرز خصومات الأجهزة الكهربائية، خلال عروض رأس السنة.

ماركة Zanussi :

زانوسي ديب فريزر 200 لتر، لونه أبيض، بـ 4,699 جنيها بدلا من 4,799.

بوتجاز زانوسي 5 شعلة، 90 سم غاز، بـ 4,580.00 بدلا من 5,100.00.

غسالة 8 كجم، لونها أسود، بـ 7,999.00 بدلا من 9,099.00.

ثلاجة مزودة بـ 2 باب، لونها فضي، بـ 6,349.00 بدلا من 7,088.00.

سخان غاز لونه أبيض، 6 لتر، بـ 1,679.00 بدلا من 1,777.00.

ماركة White Point:

غسالة 9 كيلو، لونها رصاصي، بـ 3,899.00 بدلا من 4,200.00.

سخان غاز ١٠ لتر، لونه سيلفر، بـ 1,649.00 بدلا من 2,000.00.

بوتاجاز غاز ستانليس ستيل 5 شعلة، بـ 3,499.00 بدلا من 7,000.00.

ثلاجة بفريزر علوي 18 قدم، لونها أسود، بـ 8,690.00 بدلا من 9,000.00.

ماركة Fresh :

غسالة ملابس10 كيلو، لونها أبيض، بـ 1,139.00 بدلا من 2,299.00.

بوتجاز 60 سم ستانلس، بـ 2,633.00 بدلا من 2,899.00.

ميكروويف 36 لتر لونه فضي، بـ 2,709.00 بدلا من 2,950.00.

سخان مياه كهربائى 40 لتر، لونه أبيض، بـ 1,138.00 بدلا من 1,400.00.

مكنسة كهربائية 1600 واط، لونها أزرق، بـ 999.00 بدلا من 1,500.0.