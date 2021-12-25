خصومات تصل لـ50%.. عروض رأس السنة في عيادات التجميل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي
تنتظر بعض النساء عروض رأس السنة للاستفادة من العروض والتخفيضات التي تقدمها مراكز التجميل عديدة.. تعرفوا على أبرز العروض في السطور التالية:
La Parisienne Medical Beauty:
خصم 50 % على
الأظافر.
والرموش.
والمايكروبليدينج.
وتبيض الاسنان بدون وجع.
خصم ٢٠% على
التخسيس
والنحت بدون جراحة
وعلاج السيلولايت
Elite Cosmo:
١٠٠٠ نبضة بـ ٥٠٠ جنيه.
٣٠٠٠ نبضة بـ ١٥٠٠ جنيه.
٥٠٠٠ نبضة بـ ٢٥٠٠ جنيه.
١٠٠٠٠ نبضة بـ ٥٠٠٠ جنيه.
جلسة بكيني لاين +اندر ارم بـ190.
El Hoor Clinic:
خصم 50% على جميع الجلسات.
خصم 20% على الفيلر والبوتكس .