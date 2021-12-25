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خصومات تصل لـ50%.. عروض رأس السنة في عيادات التجميل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تنتظر بعض النساء عروض رأس السنة للاستفادة من العروض والتخفيضات التي تقدمها مراكز التجميل عديدة.. تعرفوا على أبرز العروض في السطور التالية:

La Parisienne Medical Beauty:

خصم 50 % على

الأظافر.

والرموش.

والمايكروبليدينج.

وتبيض الاسنان بدون وجع.

خصم ٢٠% على

التخسيس

والنحت بدون جراحة

وعلاج السيلولايت

Elite Cosmo:

١٠٠٠ نبضة بـ ٥٠٠ جنيه.

٣٠٠٠ نبضة بـ ١٥٠٠ جنيه.

٥٠٠٠ نبضة بـ ٢٥٠٠ جنيه.

١٠٠٠٠ نبضة بـ ٥٠٠٠ جنيه.

جلسة بكيني لاين +اندر ارم بـ190.

El Hoor Clinic:

خصم 50% على جميع الجلسات.

خصم 20% على الفيلر والبوتكس .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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