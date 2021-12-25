خصومات تصل لـ50%.. عروض رأس السنة في عيادات التجميل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تنتظر بعض النساء عروض رأس السنة للاستفادة من العروض والتخفيضات التي تقدمها مراكز التجميل عديدة.. تعرفوا على أبرز العروض في السطور التالية:

La Parisienne Medical Beauty:

خصم 50 % على

الأظافر.

والرموش.

والمايكروبليدينج.

وتبيض الاسنان بدون وجع.

خصم ٢٠% على

التخسيس

والنحت بدون جراحة

وعلاج السيلولايت

Elite Cosmo:

١٠٠٠ نبضة بـ ٥٠٠ جنيه.

٣٠٠٠ نبضة بـ ١٥٠٠ جنيه.

٥٠٠٠ نبضة بـ ٢٥٠٠ جنيه.

١٠٠٠٠ نبضة بـ ٥٠٠٠ جنيه.

جلسة بكيني لاين +اندر ارم بـ190.

El Hoor Clinic:

خصم 50% على جميع الجلسات.

خصم 20% على الفيلر والبوتكس .