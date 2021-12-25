«الإفتاء» توضح حكم الدين في «المصاحبة» بين الشاب والفتاة: بضوابط

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

علاقة الارتباط باتت صورها وأشكالها متعددة بين الفتيات والشباب، والتي قد يتكلل بعضها بالزواج والأخرى تنتهي بالانفصال، وخلال تلك الفترة قد يتبادل الطرفان مشاعر الحب بمواقفها المختلفة، وهو ما تطلق عليه بعض الفئات مصطلح «المصاحبة»، وبدورها كشفت دار الإفتاء المصرية، رأي الدين نحو إقامة تلك العلاقات.

حكم الدين في العلاقة بين الشاب والفتاة

أوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حكم «المصاحبة» بين الشاب والفتاة، لافتة إلى أنها من العلاقات المحرمة شرعًا.

وتابعت الإفتاء أنه قد سلكت الشريعة الإسلامية طريقًا وسطًا في تحديد تعامل المرأة مع الرجال الأجانب، فلم تمنعه منعًا باتًّا بحيث تصير معه المرأة بمعزلٍ عن الناس، ولم تفتح لها الباب على مصراعيه في تعاملها معهم؛ بل أباحت الشريعة الإسلامية معاملة المرأة للرجال الأجانب بضوابط تحفظ معها القيم والأخلاق الإسلامية، فمجرد معاملة المرأة للرجال الأجانب لا يمكن أن يكون حرامًا في ذاته وإنما الحرمة تكون في الهيئة الاجتماعية إذا كانت مخالفة للشرع الشريف.

وأوضحت: «وبالتالي فلا يوجد في الإسلام ما يسمى بالصداقة بين رجل وامرأة أجنبية عنه، بل الموجود هو التعامل بين الجنسين في إطار الضوابط العامة».

«الإفتاء» توضح رأي الدين في الحب بين الشاب والفتاة

وفي وقت سابق تلقت دار الإفتاء عبر البوابة الإلكترونية سؤالًا جاء مضمونه: «هل مشاعر الحب حرام في كل الأحوال؟».

ورد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، موضحًا أن الحب معنى نبيل جاء به الإسلام ودعا إليه، ومن سمات المسلم أنه محبٌّ لكل خلق الله، يرى الجمال أينما كان، ويعمل على نشر الحب حيثما حلَّ، إلا أنه لا يجوز الخلط بين هذا المعنى السامي الرفيع وبين ما قد يجري بين الجنسين من علاقة محرمة بدعوى الحب؛ فقد جعل اللهُ الزواجَ هو باب الحلال في العلاقة والحب بين الجنسين.