الامارات | منتزه الشيخة فاطمة مساحات مفتوحة على السعادة «فيديو»

شكرا لقرائتكم خبر عن منتزه الشيخة فاطمة مساحات مفتوحة على السعادة «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح منتزه الشيخة فاطمة، الذي تم افتتاحه رسميا ضمن احتفالات عام الخمسين، وجهة مفضلة لكثير من سكان العاصمة الذين وجدوا فيه مساحة نابضة بالحيوية للاستمتاع بأسلوب حياة صحي، حيث يقدم المكان خيارات متنوعة من الأنشطة الترفيهية والرياضية والفنية للكبار والأطفال.

ويحتفي منتزه الشيخة فاطمة، الذي طورته «إمكان العقارية» وكان يحمل في السابق اسم «حديقة الخالدية للنساء»، برؤية وعطاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، وإرثه العريق باعتباره مساحة مفتوحة تنبض بالحياة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المجتمع وتعزيز صحة أفراده، كما تم تزيين واجهات بعض المباني الموجودة به بلوحات فنية قام بتنفيذها فنانين شباب عبر ورش عمل متعددة، وهو ما يضفي على المكان طابعا عصريا مبهجا، وتناولت هذه الجداريات موضوعات مختلفة تعبر عن روح الإمارات، مثل لوحة «روح الضيافة» التي تعبر عن عادات الضيافة والكرم العربي الأصيل، ولوحة «مركب إلى القمر» تمثل مركبة فضائية تتجه نحو الفضاء تعبيرا عن إنجازات الإمارات في هذا المجال، ولوحة «المسيرة» التي تعبر عن مسيرة الدولة.

يضم المنتزه الذي يمتد على مساحة 46 ألف مترا مربعا في شارع البطين على بعد خطوات من كورنيش أبوظبي، ثلاث مناطق هي: منطقة الاستكشاف ومنطقة المغامرات ومنطقة الألعاب، وهو ما يتيح يمكن لكل فرد من أفراد العائلة أن يجد النشاط الذي يناسبه في أجواء عائلية آمنة، مثل ممارسة رياضة التزلج في المنطقة المخصصة لها، أو كرة السلة، أو قيادة الدراجات الهوائية. كما تم تخصيص ممشى تحيط به الأشجار والزهور لمحبي ممارسة رياضة المشي، إلى جانب توفير مساحة خضراء واسعة وتزويدها بمقاعد للجلوس والاسترخاء في الطبيعة وبين الأشجار بعيدا عن الضوضاء.

ويعد المنتزه أول منتزه في أبوظبي يتضمن مساحة مخصصة للحيوانات الأليفة ويحيط بها سياج يفصلها عن باقي المناطق الأخرى، كما يضم العديد من المطاعم والمقاهي المتنوعة.

ولا تقتصر الأنشطة التي يوفرها المكان على الألعاب، فمن المقرر أن يشهد تنظيم أجندة غنية بفعاليات الصحة واللياقة البدنية على مدار العام، إلى جانب الفعاليات الفنية والثقافية مثل ورش العمل والمعارض الفنية ومعارض التصوير الفوتوغرافي والحرف اليدوية والأنشطة التفاعلية المناسبة لجميع أفراد الأسرة وعروض السينما في الهواء الطلق في عطلة نهاية الأسبوع.

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