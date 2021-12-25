لربات البيوت.. نصائح لتقليل استهلاك كهرباء الدفاية في الشتاء: «وداعا للفواتير»

القاهرة - سمر حسين - ماما

لا يستغنى البعض عن استخدام الدفايات الكهربائية في أيام برودة الشتاء، ما يتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء، لذلك تبحث ربات البيوت عن حيل تسهم في تشغيل الدفايات وخفض فواتير الكهرباء.

لذا يستعرض «هُن»، أبرز الحيل التي تساعد على تقليل استهلاك فاتورة الكهرباء، عند استخدام الدفايات خلال ليالي برد الشتاء، كما جاء على موقع «سي بي سي سفرة».

طريقة تقليل استهلاك كهرباء الدفاية في الشتاء

- عند تشغيل المدفأة، تأكدي من أن كل فتحات خروج الهواء سليمة، وذلك لأن انسداد بعض الفتحات يدفع المدفأة لبذل مجهود أكبر واستهلاك كمية أكبر من الكهرباء.

- وضع المدفأة في مكان صحيح، بحيث إن الحرارة الخارجة منها يمكنها الانتشار في المكان دون عوائق، وهو ما يخفض من استهلاكها للكهرباء.

- عند تشغيل المدفأة في أول الشتاء، يجب عمل صيانة لها، فهذا من شأنه إطالة عمرها الافتراضي وفي نفس الوقت يضمن استهلاكًا أقل للكهرباء.

- ضبط درجة حرارة المدفأة على درجة متوسطة لترشيد استهلاك الكهرباء.

- غلق جميع النوافذ والأبواب لعدم تسرب الهواء الساخن من المكان.

نصائح تشغيل التكييف خاصية التشغيل الساخن

إغلاق النوافذ والأبواب أولا قبل تشغيل التكييف على وضع التسخين بربع ساعة.

قبل تشغيل التكييف لتسخين الهواء، تأكدي من نظافة الفلتر داخل التكييف.

اختيار شراء المدفأة المشعة، وهي التي تشبه أشعة الشمس نظرا لأنها لاتستهلك كهرباء عالية، أو المدفأة من نوع السيراميك، والتي لا تستهلك كهرباء بكثرة ايضًا.

اختيار المدفأة التي يوجد في نظامها خاصية الإيقاف التلقائي عند ارتفاع درجة حرارتها.

الحرص عند شراء مدفأة على زيادة عدد الريش كلما كبرت مساحة المكان المراد تدفئته.