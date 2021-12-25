الإفتاء توضح حكم تطويل الأظافر والوقت المستحب لقصها

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

استقبلت دار الإفتاء المصرية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، سؤالا عن حكم تطويل الأظافر، وما هي الأوقات المستحب فيها قصها، إذ أن الجدل مازال دائرا حول هذه المسألة، وإذا كان تطويل الأظافر أمرا لا يجوز، وبه مخالفة للسنة النبوية.

وأجاب عن السؤال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى وعضو الهيئة الاستشارية العليا للتدريب والبحوث بدار الإفتاء المصرية، مؤكدا أنه إذا اعتنت المرأة بالأظافر ونظافتها فإن إطالتها فهي من الزينة الظاهرة ولا شئ فيها.

متى تقص الأظافر؟

وأشار «وسام»، إلى أن إطالة الأظافر مخالفة للسنة والهيئة الحسنة التي جاء بها النبي صل الله عليه وسلم، ويستحب قصها كل أربعين يومًا ولا يتركها بعد هذه الفترة، إذ قال النبي صل الله عليه وسلم: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ» رواه البخاري ومسلم.

وفي حديث آخر، أوضح أن سنن الفطرة عشرة منها قص الأظافر، فعن أنس رضي الله عنه قال: «وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ وَنَتْفِ الإِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً»، رواه مسلم، لذا فيقال إن تقليم الأظافر سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم.

حكم الوضوء بالمانيكير والحناء

وفي سؤال آخر أجاب عنه الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم الوضوء بالمانيكير، موضحًا أنه لا يجوز للمرأة وضع «المانيكير» أثناء أداء الصلاة، لكن بإمكان المرأة وضعه في حالة عدم صلاتها في الظروف الشهرية، ويمكن أيضًا وضعه لكن لابد من إزالته قبل الوضوء، وذلك لأنه يعمل حائل فوق الأظافر لايجعل الماء يصل إلى الأظافر، إلا إذ كان من النوع الذي يوصل المياه للأظافر.

وتابع «عبدالسميع»، أن وضع الصبغة السمراء «الحناء» على الأظافر لا يأخذ نفس حكم المانيكير، لأن هذه الصبغات لا جرم لها، ولا تمنع وصول الماء إلى الأظافر، وبالتالي لا تمنع من صحة الوضوء، ولا بأس من وضعها.