بدون معطرات.. اعرفي إزاي تخلي بيتك ريحته حلوة

القاهرة - سمر حسين - صحة

البقاء في منزل نظيف ذي رائحة منعشة، يمنح الإنسان شعورا بالاسترخاء والراحة بشكل لا إرادي، لكن بعض ربات البيوت يجدن صعوبة في جعل رائحة البيت طيبة، وحل المشكلة في غاية البساطة وليس بحاجة لشراء معطرات باهظة الثمن، ويمكن حل المشكلة باتباع مجموعة من النصائح وفقا لـ «بولد سكاي» الهندي.

نصائح لرائحة بيت ذكية

فتح النوافذ

فتح النوافذ من الخطوات المهمة التي يجب القيام بها فور الاستيقاظ في الصباح الباكر، للسماح بدخول الهواء النقي وضوء الشمس، لتجديد رائحة الغرفة والمنزل.

غسل ملاءات السرير

الملاءات النظيفة والمغسولة جيدا من أهم ما يكون، فهي تمتص الكثير من السوائل والزيوت وجزئيات الجلد الميتة، لذا عدم غسلها بشكل مستمر ودوري يتسبب في صدور روائح كريهة.

أغطية الوسائد

ليس غسل الملاءات وحدها الأمر الجدير بالأهمية، فتغيير أكياس الوسائد أيضا يساعد في الحفاظ على رائحة الغرفة جيدة ومنعشة، فـ أكياس الوسادة المتسخة تسبب أضرارا للبشرة لتراكم البكتيريا والجراثيم عليها.

تنظيف السجاد

عدم تنظيف السجاد بشكل متكرر خاصة المتواجد في غرف النوم يسبب انبعاث روائح كريهة، بالإضافة لاحتفاظه بالبكتيريا، لذلك يُنصح برش بعض المنظفات على السجاد وتركها لمدة لا تقل عن ساعة، ومن ثم تنظيفها بالمكنسة الكهربائية.

الاحتفاظ بالأحذية خارج المنزل

من المهم خلع الأحذية قبل الدخول إلى البيت أو غرفة النوم، لمنع انتقال البكتيريا إلى الداخل، أيضا هذه من أسباب انبعاث روائح كريهة في المنزل.

معطرات الجو الطبيعية

معطرات الجو تحتوي على العديد من المواد المضرة التي تؤثر على الصحة بالسلب، لذلك يفضل استعمال المعطرات الطبيعية مثل ماء الورد، كل ما تحتاجينه زجاجة رذاذ نظيفة، وضعي بداخلها ماء والقليل من ماء الورد المركز والقليل من الزيوت العطرية، ويمكنك استخدامها كمعطر جو صحي وآمن.