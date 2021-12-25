5 معلومات عن زوجة عثمان ديمبلي بعد حفل زفافه.. من أصول عربية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أقام اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة الإسباني، حفل زفافه مساء أمس الأول الخميس، ولكن لم يفصح عن اسم زوجة عثمان ديمبلي، واقتصر الحضور فقط على أقارب العروسين وأفراد عائلتهما، في غياب نجوم كرة القدم، وزملاء اللاعب الفرنسي في فريق برشلونة.

معلومات عن زوجة اللاعب عثمان ديمبلي

ويستعرض «هن» أبرز المعلومات عن زوجة لاعب برشلونة عثمان ديمبلي وحفل زفافه الذي أقيم أمس عبر السطور التالية، وفقًا لما ذكرته صحيفة «اَس الإسبانية»:

1- زوجته مسلمة

2- شابة فرنسية من أصول مغربية

3- كانت ترتدي القفطان المغربي خلال حفل الزفاف.

4- ترتبط المغربية بعلاقة قوية مع أسرة نجم برشلونة منذ الطفولة.

5- ينتمي الثنائي للمنطقة ذاتها في فرنسا، حيث يعرفان بعضهما البعض منذ الصغر.

واحتفل نجم برشلونة بحفل زفافه على الطريقة المغربية، وذلك في مدينة طنجة، بشكل مفاجئ، حيث لم تنشر الصحف الإسبانية أي معلومات أخرى عن زوجته أو حفل الزفاف، الذي انتشر بفضل بعض مقاطع الفيديو والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

صحيفة آس تسخر من عثمان ديمبلي بسبب البدلة البيضاء

وكانت صحيفة آس الإسبانية، قد سخرت من ارتداء عثمان ديمبلي لـ بدلة بيضاء خلال حفل الزفاف، وهو لون قميص ريال مدريد، الغريم التقليدي لفريقه برشلونة.

وارتدى ديمبلي بدلة بيضاء كما ارتدت عروسته قفطان مغربي باللون الأبيض، ورقص الثنائي برفقة أسرتهما وأصدقائهما على أنغام الموسيقى المغربية. واقترب ديمبلي من تجديد عقده مع نادي برشلونة خلال الفترة المقبلة، حيث وافق أن يكون راتبه حوالي 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع؛ من أجل مساعدة النادي في تجاوز صعوباته المالية ومنعه من المغادرة في صفقة انتقال مجانية في الصيف.