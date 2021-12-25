خبيرة تكشف صفات مواليد برج الجدي: «مش هيخون مراته ولا هيسامح اللي آذاه»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

من 22 ديسمبر إلى 20 يناير، هي فترة مواليد برج الجدي، ووالكثير من مواليد هذا البرج يهتمون بمعرفة صفاتهم الشخصية حسب البرج الفلكي، وماذا يحمل لهم من توقعات، وكيف يتعاملون حين يقعون في المشاكل، أو عند وقوعهم في الحب للمرة الأولى، فكلها أمور حياتية يرغب البعض في معرفتها حسب البرج الفلكي.

وبالتزامن مع فترة مواليد برج الجدي، قدمت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية، عدة حقائق مرتبطة بمواليد برج الجدي، خلال حديثها لـ«هن»، ويعرضها في التقرير التالي.

لو هتوصفه بكلمة

مسؤول

الجدي لما بيحب

حين يقع مواليد برج الجدي في الحب، يكونون على استعداد دائم بالتضحية، خاصة إذا استطاع الطرف الآخر الحفاظ على كرامتهم، ودائمًا ما يبحثون عن تبادل الرغبات والاحتياج.

لما بيكتئب في الشتا

يكون النجاح في العمل هو السعادة الحقيقية لأصحاب برج الجدي وتساعدهم في الخروج من حالة الاكتئاب الموسمي، خاصة في الشتاء.

أكتر لون بيحبه

يميل أصحاب برج الجدي إلى الألوان الداكنة مثل الأسود والرمادي الغامق والبني، وأيضًا يفضل اللون الأخضر.

لما بيقع في مشكلة

الطموح في الوصول إلى هدفه وحل مشاكله، ومع ذلك يعي جيدًا الطرق الصعبة التي يواجهها، غير مهتم بالسرعة في تنفيذ الأمور لأنه يريد الوصول إلى القمة والثبات عليها.

لما بيغضب من حد

موقف حاسم يحاول أن ينهي به صاحب برج الجدي الغضب من الشخص «كلمتين فيهم الخلاصة».

هيسامح اللي آذاه؟

لا يتسم أصحاب برج الجدي بالتسامح، لأنه إذا فقد الثقة في الطرف الآخر لا يستطيع تجديدها مرة أخرى.

هيخون مراته؟

يتسم رجل الجدي بالإخلاص مع زوجته، مادامت تساعده في تحقيق طموحاته والمظهر الاجتماعي.

هيتعامل إزاي مع أولاده؟

يتعامل رجل برج الجدي مع أبنائه بشكل تقليدي، يحب الاحترام والطاعة، ولديه نظام محدد ورتين سوف يتبعه مع أولاده، لكنه أيضا يعلمهم القوة.