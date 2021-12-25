تبدأ من 61 جنيها.. أبرز أسعار المكياج في عروض رأس السنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

مع نهاية شهر ديسمبر من كل عام، يترقب الكثير من الفتيات العروض والتخفيضات التي تعلن عنها المحلات والعلامات التجارية بمناسبة رأس السنة.

وفي التقرير التالي، نستعرض لكم أبرز أسعار المكياج في عروض رأس السنة:

ماركة L'Oreal Paris :

ماسكارا لوريال المكثفة للرموش، لونها أسود، بـ 153.00 بدلا من 210.00.

أحمر شفاه سائل مط بـ 248.00 بدلا من 260.00.

أي لاينر من لوريال باريس، بـ 180.00.

جيل سوبر لاينر سائل لونه أسود، بـ 300.00.

باليت أي شادو بـ 300.00.

كريم أساس مط غير لامع، بـ 300.00.

ماركة Maybelline:

كحل باللون الأسود، بـ 61.00 بدلا من 75.00.

كريم أساس فيت مي مط وخافي للمسام، بـ 149.00 بدلا من 175.00.

أحمر شفاه سائل مط غير لامع، بـ 207.00 بدلا من 240.00.

ماسكارا Maybelline مكثفة للرموش بـ 110.00.

كونسيلر خافي لعيوب البشرة والهالات السوداء بـ 225.00.

ماركة Essence :

ماسكارا إيسنس مكثفة للرموش بـ 79.00 بدلا من 170.00.

كريم أساس مط، بـ 135.00 بدلا من 299.00.

بودر مط من إيسنس، بـ 109.00 بدلا من 130.00.

بلاشر ايسنس، بـ 85.00 بدلا من 199.00.

باليت أي شادو بـ 165.00 بدلا من 206.00.

ماركة Might Cinema:

باليت أي شادو من مايت سينما، 70 لون، بـ 139.00 بدلا من 399.00.

بلاشر 6 ألوان، بـ 98.00 بدلا من 299.00.

باليت كونتور بودر مايت سينما، بـ 75.00 بدلا من 249.00.

بلاشر سايل مايت سينما مضاد للماء، بـ 45.00 بدلا من 99.00.

روج مايت سينما الجديد مط 6 قطع، بـ 115.00 بدلا من 199.00.