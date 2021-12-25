طرق بسيطة للتخلص من الأوساخ في المخدات الفايبر.. منعا لانتشار البكتيريا

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الوسائد الخاصة بالنوم من الأشياء سريعة الاتساخ، لذا يجب العناية بتنظيفها نظرا لأنها تربة خصبة لنمو الميكروبات والفطريات المسببة للأمراض، خاصة مع مرور الوقت على استخدامها، ما يتسبب في اصفرار لونها، وقدم موقع «home guide» المتخصص في شؤون المنزل عدة طرق وحيل بسيطة للتغلب على تلك المشكلة.

طرق التخلص من الأوساخ في المخدات الفايبر

- يفرغ الهواء من الوسائد بالضغط الشديد عليها، حتى تدخل الغسالة.

- توضع وسادتان في الغسالة مع ضبطها على دورة غسيل كاملة بالماء الدافئ وليس المغلي.

- وضع كمية صغيرة من مسحوق الغسيل السائل والقليل من مزيل البقع خلال دورة التشغيل.

- تشغيل دورة الشطف مرتين للتأكد من خروج كل كمية الصابون من المخدات.

- وضع الوسائد لتجف في الشمس والهواء الطلق مدة لا تقل عن يوم كامل، حتى تجف جيدا من الداخل.

طرق يدوية لتنظيف المخدات

- يحضر خليط من الخل الأبيض ومطهر سائل وجل استحمام ويخلطوا مع كوب ماء دافئ.

- تبلل ليفة استحمام نظيفة جافة بخليط التنظيف السابق.

- تفرك أسطح المخدات بالليفة من ناحية الجهة الخشنة وليس الناعمة.

- تكرر خطوة الفرك بالليفة حتى تنظف المخدات من جميع الاتجاهات.

- تمسح المخدات بفوطة نظيفة مبللة بالماء فقط، لمسح بقايا الصابون على المخدات.

- توضع الوسائد حتى تجف في الشمس والهواء الطلق مدة لا تقل عن يوم كامل حتى تجف تماما.

- هذه الطريقة تصلح مع المخدات الكبيرة التي لا يمكن وضعها في الغسالة.

حيل بسيطة للحفاظ على نظافة المخدات

- الانتباه لغسل المخدات 3 مرات في السنة واستبدالها مرة كل سنتين، حتى لا تسبب انتشار البكتيريا والفطريات المسببة لالتهابات العين.

- التنظيف السريع للوسائد فور ظهور البقع عليها أو سقوط السوائل عليها، حتى لا تزداد البقع وتغير رائحة المخدات من الداخل.

- التهوية اليومية للمخدات في الهواء والشمس، مما يجعلها دائما برائحة نظيفة للتخلص من العرق والفطريات عليها.