محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع اقتراب العام الجديد، يبحث الجميع عن أفضل نصائح لفقدان الوزن، على الرغم من أنك قد لا تخسره بهذه السرعة، إلا أن هذه الوصفات الغنية بالبروتينات يمكنها تسريع عملية إنقاص الوزن.

إليك 5 وصفات عشاء غنية بالبروتين لفقدان الوزن، وفقا لموقع timesofindia.

دجاج وفلفل محشي

تحتوي هذه الوصفة على الدجاج المطبوخ بالبصل والثوم والبهارات، مع فلفل محشى ثم خبزه لمدة 15 دقيقة، تحتوي هذه الوصفة الرائعة على حوالي 47 جرامًا من البروتين.

صحن حمص دجاج

لصنع هذه الوجبة، يتم تتبيل أفخاذ الدجاج أولاً مع بعض الزيت والملح والبهارات، اشوي هذه الفخذين لمدة 5-7 دقائق وبمجرد الانتهاء من ذلك، أضف إليها الليمون والثوم والزيت مع خبزها لمدة 5 دقائق أخرى، اصنعي وعاءً بالحمص والخضار المفرومة، تحتوي هذه الوجبة على حوالي 31 جرامًا من البروتين.

العدس والخضروات

تحتوي هذه الوصفة على عدس أخضر جاف وعدس بني، والذي يُغلى أولاً مع بعض الجزر والكرفس، بعد ذلك، يخلط العدس المسلوق مع اللبن الرائب والبصل المفروم والطماطم والثوم والبقدونس والملح والفلفل، تحتوي هذه الوجبة على حوالي 25 جرامًا من البروتين.

لحم الضأن والعدس البني

لهذه الوصفة، يتم طهي لحم الضأن أولاً مع البصل، ثم يتم طهيه مع الخضار المجمدة ومرق الدجاج والعدس البني والفلفل الأحمر في قدر بطيء لمدة 6-8 ساعات، هذه الوجبة تحتوي على 24 جرام بروتين.

شوربة لازانيا

يحتوي هذا الحساء على حوالي 20 جرامًا من البروتين ويتم طهيه مع نودلز اللازانيا، كل ما عليك فعله هو عمل مرق من البصل والثوم والطماطم المهروسة ومرق الدجاج والخل مع بعض الملح والفلفل، بعد ذلك، أضف نودلز اللازانيا واطهيها لمدة 5 دقائق، زيّن الطبق بمزيج من جبنة الموزاريلا.