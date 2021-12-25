"الغذاء والدواء" الأمريكية تأذن باستخدام ثاني دواء لكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

رخّصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، لحبة الدواء المضادة لفيروس "كوفيد-19"، مولنوبيرافير، من إنتاج شركة "ميرك"، وذلك "لمعالجة الإصابة بعوارض خفيفة إلى متوسّطة جراء كوفيد-19، لدى البالغين الذين ظهرت نتائج فحوصهم المخبرية موجبة، والمعرّضين للإصابة بالمرض الشديد، الذي قد يستدعي الاستشفاء أو الوفاة، أو لمن لم يتمكّنوا من الوصول إلى خيارات العلاجات البديلة لكوفيد-19 المرخص لها من قبل إدارة الغذاء والدواء، أو غير الملائمة لهم سريريًا".

هذه ثاني حبة دواء مضادة لفيروس "كوفيد-19" المرخّص لها للمرضى كي يتناولوها في المنزل، قبل أن يمرضوا على نحو يستوجب دخولهم إلى المستشفى. وكانت "ميرك" أبرمت اتفاقًا مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لإمدادها بـ3.1 مليون علاج كامل من "مولنوبيرافير"، وذلك بعد حصولها على الترخيص.

ولم يحظَ "مولنوبيرافير" بتوصية قوية من مستشاري إدراة الغذاء والدواء الذين صوّت بينهم 13 خبير لصالحه مقابل 10 لم يوافقوا عليه، في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، بعدما أظهرت البيانات أنه يقلّل من خطر الاستشفاء والوفاة بنسبة 30% بين البالغين المعرضين للخطر الكبير. وهذا الأمر كان أدنى من تحليلات سابقة أشارت إلى أنّه يقلّل من الخطر بنسبة 50%.

وقال الدكتور إيلياف بار، نائب الرئيس الأول للأعمال الطبية الدولية لدى شركة "ميرك" لـشبكة CNN هذا الشهر، أنه كان متفائلًا بشأن فعالية هذا الدواء ضد متحوّر أوميكرون.

وأشار إلى أن "متحور أوميكرون مختلف عن أي نوع آخر من بروتين كوفيد الشوكي. الدواء الذي صنّعناه يعمل على جزء مختلف تمامًا من الفيروس. لذا نحن متفائلين أن الدواء سيكون فعالا ضد أوميكرون ونحن في صدد دراسة ذلك".