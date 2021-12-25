بـ"بالونات ومقص".. اصنعي ديكورات الكريسماس بهذه الخطوات البسيطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يستغل الكثير من الأشخاص الكريسماس للخروج والسهر خارج المنزل وقضاء بداية العام الجديد مع أصدقائهم وشركائهم، إلا أن معظم الأشخاص يفضلون البقاء والاحتفال في المنزل.

وفي هذا الصدد يوضح لكم "الخليج 365" وفقا لـ wedding planner نور عيسى أفكار لتزيين منزلك في الكريسماس.

الأدوات المستخدمة:

مقص.

خيط.

بلالين.

شريط حلواني لربط البالونات.

هدايا بسيطة.

طرق الاحتفال في المنزل:

-أولا يجب شراء البالونات التي لها علاقة بالاحتفال بالكريسماس ذات اللون الأخضر والأبيض والأحمر.

-ثانيا إحضار خيط سنارة لربط البالونات مع بعض بشكل عشوائي.

-ثالثا تعليق البالونات في أي مكان بخيط السنار، على سبيل المثال في الستارة.

-رابعا تزيين الشجرة بأبسط الأشياء، على سبيل المثال يمكنك استعمال الفايبر المستخدم في تصنيع المخدات أو القطن في تزيين الشجرة.

-خامسا يمكن لزق البالونات في السقف لإضفاء البهجة على أفراد الأسرة.

أوضحت نور، يمكن للوالدين إحضار هدايا بسيطة لأبنائهم ووضعها بجوار شجرة الكريسماس بمثابة مكافأة لهم.

لفتت الويدنج بلانر أن تكلفة الأدوات المستخدمة للاحتفال بالكريسماس في المنزل غالبا لا تتخطى الـ٥٠ جنيه.