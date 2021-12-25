مكافحات حصلن على الشهرة والتكريم في 2021.. حدادة المنصورة والحاجة صيصة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

السيدات المكافحات حصلن على جانب من الشهرة خلال العام الجاري، وأثارت قضاياهن اهتمام المتابعين، خاصة بعد أن استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالبهن، وحرص على تكريمهن وتقديمهن كـ نماذج ناجحة لمواصلة مشوارهن، وتقدم «هن» خلال التقرير التالي أبرز المكافحات اللواتي كن لهن نصيب من الشهرة خلال اعام 2021.

حدادة المنصورة

بوسي الشهيرة بـ «حدادة المنصورة» التي تبلغ من العمر 34 عاما، استجاب لها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16 سبتمبر الماضي، وفاجأها خلال مداخلة هاتفية بإحدى البرامج التلفزيونية، وقالت «بوسي» معبرة عن فرحتها: «أنا فوجئت طبعا إن الرئيس نفسه بيستجيب لطلباتي بتوفير سكن وورشة أعمل بها ومعاش، بقيت مش مصدقة عوض ربنا كبير قوي الحمد لله البيت لم يخل منذ وقت المداخلة الحمد لله على كرم ربنا وإن فيه رئيس بيحس بالغلابة».

«بوسي» تعمل في الحدادة من عمر الـ7 سنوات بسوق الحدادين في المنصورة، ولديها 10 شقيقات، هي المسؤولة عن إعالتهن، وكانت وما زالت تمارس هذه المهنة الشاقة قائلة: «ما زلت بحب شغلي رغم أنها صعبة حتى على الرجالة، بس أنا حياتي في الشغلانة دي، واتجوزت وخلفت وواحد من ولادي بيساعدني الحمد لله».

تكريم رئاسي للحاجة «صيصة» بعد شقاء 43 عاما

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي الحاجة «صيصة» بعد سنوات من الشقاء، وارتدائها للجلباب الصعيدي لمدة 43 عاما لتنفق على أسرتها بعد وفاة زوجها، وأُطلق عليها لقب «المرأة الحديدية» لعملها عدة سنوات في مهن الرجال.

الحاجة «صيصة» من محافظة الأقصر مواليد 1950، ظلت في مرحلة شبابها تعمل بمهن الرجال، وقبل أيام من تكريمها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت تعمل في مسح الأحذية.

بدأت قصة كفاحها منذ أكثر من 50 عاما بعد وفاة زوجها، وبسبب العادات والتقاليد لم تستطع ممارسة مهن الرجال، فقررت قص شعرها وارتدت الجلبات لتخرج لسوق العمل، ولديها ابنة وحيدة تدعى «هدى».

وأكدت صيصة أبو دوح، أنها لن تخلع ملابس الرجال وستعيش بها حتى آخر لحظة في حياتها، مختتمة حديثها: «أنا اللي هتحاسب قدام ربنا لوحدي».

زيارة السيدة انتصار السيسي لـ سماح بالمنوفية

«جسمي مش شايلني»، كلمات قصيرة عبرت بها «سماح» عن مدى فرحتها بعد زيارة السيدة انتصار السيسي لقرية «الشما» بالمنوفية في 3 ديسمبر 2021 ، إذ وفرت لها مؤسسة «حياة كريمة» سيارة «فان» لتكون مصدر رزق لزوجها الذي يعاني من جلطة ولا يستطيع العمل بشكل منتظم، كما وفرت المؤسسة جهاز عروسة لابنتها.

عبرت «سماح» عن فرحتها قائلة:«أنا فخورة إني قابلت السيدة انتصار السيسي، لكن مكنتش أتوقع إنها هتكافئني المكافأة دي، بجد أشكرها من كل قلبي، وأشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على كل اللي عمله لكل الطبقات اللي وقف معاها».

وتابعت: «الهدية عجبتني لدرجة إني كنت حاسة إني هيغمى عليا من الفرحة، شيء مكنتش أحلم بيه، السيدة انتصار السيسي أم لينا كلنا».

الحاجة فاطمة حاصلة على ليسانس وتعمل في البناء

تقيم فاطمة سيد أحمد الورواري بمحافظة الإسماعيلية، وتبلغ من العمر 61 عام وبرغم حصولها على ليسانس حقوق إلا أنها تعمل في البناء منذ كان عمرها 15 عاما، حيث تعلمت المهنة من والدها.

فاطمة لديها بنتين متزوجات، البنت الكبرى تدعى دعاء محمد عبد السلام والصغرى تسمى الزهراء، وقالت فاطمة: «اشتغلت باليومية في السبعينات في البناء بالطين كانت اليومية 2 جنيه، حتى اختلفت الأزمنة وحاليا يوميتي حوالى 150 جنيه حسب الظروف وممكن اشتغل بالألف وقيمته الطوب الأبيض باشتغله بالعمال بـ400 جنيه».

تعلمت «الحاجة فاطمة» المهنة من والدها، فكانت تعمل من ضمن العمال، وأحبت المهنة وتزوجت لكن حياتها الزوجية فشلت فعادت مرة أخرى لمهنة البناء.