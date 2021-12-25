محظورات خلي بالك منها في فترة الخطوبة عشان تكمل.. «متستعجلوش»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فترة الخطوبة من أهم المراحل في حياة الشريكين، فهي بمثابة اختبار لمعرفة مدى التفاهم والتوافق بينهما، واكتشاف عيوب الآخر وتحديد ما إذا كان يمكن التأقلم معها أم لا، ويقدم الكاتب واستشاري العلاقات الأسرية إيهاب معوض عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مجموعة من المحظورات خلال فترة الخطوبة يجب وضعها في عين الاعتبار وهي على النحو التالي.

نصائح لفترة الخطوبة

ينصح إيهاب معوض بألا تقل فترة الخطوبة عن 6 أشهر، ويُستحسن أن تكون سنة كاملة قائلا: «علميا في كل فصل هتكتشفي حاجات جديدة سواء مميزات أو عيوب، يعني تقولي أصلنا كنا بنحب بعض من سنين قبل الخطوبة وخلاص عارفين بعض، في البيت والخطوبة ووسط الأهل بتبان الصفات الحقيقية للبشر، يعني مينفعش يجيلك عريس عايز يتجوز في أسبوع ويسافر ده غلط».

النصيحة الثانية التي يؤكدها «معوض» هي أن تتحول الخطوبة لزواج حينما يحدث اقتناع كامل مهما كانت المدة طويلة، حتى لو استمرت 10 سنوات، وإن لم يحدث الاقتناع يُفضل الانفصال.

ويؤكد استشاري العلاقات أن رأي الأهل أمر ثانوي وليس فرضا، لكن يجب وضعه في عين الاعتبار: «إحساس الأم دايما بيكون صح ومش بيخيب».

معوض: مينفعش أهل العروسة يطلبوا من العريس أكبر من طاقته

ومن أهم الأمور التي يجب الاهتمام بها ألا يطلب أهل العروس من العريس أكبر من طاقته، « خاصة لو واثقة إن ظروفه صعبة مش بيدعي الفقر، وفي نفس الوقت كلام أهلك يمشي بنسبة كبيرة طالما عايزينك تبقي غالية، واوعي تتكلمي مع خطيبك وأهله في الماديات».

ويقول «معوض» أن قيمة المهر والمؤخر والشبكة ليست دليلا على أن العريس «شاري أو بايع»، فهذه الأمور مرتبطة بحالته المادية، ولا تقارنيه بغيرك من صديقاتك وأقاربك، وتكاليف الفرح حسب قدراته المادية سواء كانت تسمح بالمبالغة أم لا.