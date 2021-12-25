منها "التغيير".. 5 أشياء لا تفعلها المرأة القوية مع الرجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

العلاقات بين المرأة والرجل قد تبدو معقدة، ولذا يجب أن يفهم كل منهما الآخر ويعرف أبزر السمات للتعامل الأمثل.

وفي التقرير، نقدم لكم 5 أشياء لا تفعلها عادة المرأة القوية مع الرجل، وهي كالتالي:

- تغيير نفسك:

إذا طلب شريك حياتك تغييرات معينة في سلوكك وسماتك الشخصية لتكون أكثر جاذبية، فلا تفعلي ذلك، لأن هذه صفاتك الخاصة، وفقا لما ورد في موقع "timesofindia".

- تغيير مظهرك:

لا يجب أن تستمعي برأي الرجل في جسدك وكيف تجعلين نفسك أكثر "جاذبية" بالنسبة له، وإذا طلب منك تغيير مظهرك، فهذا يشير أنه لا يحبك.

- انتظار الموافقات:

من الأفضل ألا تنتظرين حتى يمنحك شريك حياتك موافقته على فعل شيء تحبه وتريدين فعله.

- تأخير المواعيد:

إذا كان شريك حياتك يؤخر المواعيد باستمرار ويطلب منك إعادة جدولة الخطط مع أصدقائك وعائلتك، فهو لا يستحق وقتك، على الرغم من أنه من الضروري قضاء بعض الوقت مع بعضكما، فلا يجب أن تكون معه على حساب إلغاء الخطط مع أصدقائك في معظم الأوقات.

- التضحية:

أهدافك وطموحاتك ووظيفة أحلامك هي ثمرة عملك الجاد، لا يجب أن تضحي المرأة القوية بأحلامها أبدًا من أجل رجل لا يدعم حياتك أبدًا.