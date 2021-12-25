توقعات الأبراج وحظك اليوم 25-12: ابتعد عن هذا.. والحظ لم يحالف هؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope

-برج الحمل

عاطفياً برج الحمل: تشعر بالتوتر والانزعاج تجاه شريك حياتك، حاول التعامل مع الأمر بذكاء وهدوء.

مهنياً: تشعر بانطلاقة كبيرة في عملك تمكنك من بلوغ وتحقيق أهدافك.

مالياً: لديك طاقة كبيرة، وتحاول استغلالها في الترويج لمشاريعك بشكل صحيح

-برج الثور

عاطفياً برج الثور: تشعر هذه الفترة، بتحسن كبير في علاقتك مع شريك حياتك

مهنياً: تشعر بالتقدم الهائل في عملك، كن فخورا بنفسك.

مالياً: الحظ حليفك على المستوى المالي، لا تقلق بشأن أوضاعك المالية، ستتحسن الأحوال قريباً وتستطيع سداد الأقساط والديون المتراكمة عليك.

-برج الجوزاء

عاطفياً برج الجوزاء: ستقابل شخصا تقع في حبه، لكن عليك التفكير بحكمة في علاقتكما قبل اصدار القرارات.

مهنياً: تحصل على مكافأة مالية كبيرة، وترقية في العمل.

مالياً: تواجه تقلبات هذه الفترة كثيرة في أوضاعك المالية، لذلك عليك التفكير جيداً ولا تتسرع في اتخاذ قراراتك

-برج السرطان

عاطفياً برج السرطان:

مهنياً: على الصعيد المهني، تشعر بالإرهاق الشديد لذلك عليك أخذ قسطا من الراحة لتستعيد طاقتك مرة أخرى.

مالياً: تشعر بالرغبة في التسوق نتيجة لحصولك على مكافآت مالية كبيرة من عملك

-برج الأسد

عاطفياً برج الأسد: هذه الفترة ستقرر الارتباط بشريك حياتك، لا تتردد في قرارك لأنك ستعيش حياة سعيدة.

مهنياً: الحظ ليس حليفك على الصعيد المهني، عليك الحذر من أصدقاء السوء ولا تلتفت لأرائهم لأنهم يريدون إحباطك وخسارة عملك.

مالياً: لا داعي للقلق ستتحسن الأحوال قريباً وستشعر بالسعادة والراحة

-برج العذراء

عاطفياً برج العذراء: الحظ حليفك من الناحية العاطفية، وتشعر هذه الفترة بالاستقرار العاطفي مع شريك حياتك

مهنياً: تشعر بالتوتر في عملك نتيجة لحدوث بعض الخلافات بينك وبين زملائك في العمل

مالياً: أنت في أفضل حالاتك المالية، لديك فرصة للسفر لاكتشاف أماكن جديدة.

-برج الميزان

عاطفياً برج الميزان: تشعر بالرغبة في قضاء وقتا ممتعا مع شريك حياتك.

مهنياً: سوف تؤتي ثمار جهودك في العمل التي طالما انتظرتها.

مالياً: عليك التعامل بهدوء مع أمورك المالية، سوف تحصل على أرباح مالية قريباً.

-برج القوس

عاطفياً برج القوس: الحظ ليس حليفك عاطفيا، تفكر في الانفصال عن شريك حياتك ولكن احذر التسرع في اتخاذ القرارات.

مهنياً: تفكر في البحث عن فرصة عمل أخرى، لتحسن أحوالك المالية وزيادة دخلك.

مالياً: لديك طاقة إيجابية رائعة، حاول التفكير في مشاريع تحسن من أوضاعك المالية.

-برج الجدى

عاطفياً برج الجدي: تشعر بالحماس والسعادة والحيوية، لذلك يمكنك قضاء أسبوع لطيف مع شريك حياتك.

مهنياً: ستواجه بعض الصعوبات في العمل تجعلك أكثر انفعالا، كن هادئا وسوف تتخلص من المشاكل قريباً.

مالياً: تشعر بالتوتر والانزعاج تجاه أمورك المالية، حاول التعامل مع الأمر بذكاء وهدوء.

-برج الدلو

عاطفياً برج الدلو: تتلقى أخبار سعيدة من قبل شريك الحياة، لذلك لا تقلق وتحلى بالصبر

مهنياً: اليوم جيد من الناحية المهنية، تستطيع إقامة مناقشات مثمرة مع زملائك في العمل.

مالياً: من الناحية المالية، تشعر بضائقة مالية تجعلك تشعر بالإنفعال والعصبية على من حولك.

-برج الحوت

عاطفياً برج الحوت: تشعر بالاحتياج الشديد للحب، لذلك عليك التفكير بجدية في علاقتك بشريك حياتك.

مهنياً: كن متفائلا، ولا تدخل في صراعات في العمل تضر بأوضاعك المهنية

مالياً: الحظ ليس حليفك على الصعيد المادي، تواجهك مشاكل مادية كثيرة، حاول التحلي بالصبر والحكمة.