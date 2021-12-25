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الامارات | اليوم.. ختام التصفيات النهائية للاستعراض الرملي في تل مرعب

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أبوظبي ■ وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم اليوم التصفيات النهائية للاستعراض الرملي للسيارات، ضمن منافسات مهرجان ليوا الدولي تل مرعب، الذي يدخل يومه العاشر وسط أجواء مثالية لفعاليات البر المختلفة.

ويشارك في الاستعراض بفئاته الثلاث، وهي فئة الـ«8 سلندر»، وفئة الـ«6 سلندر»، وفئة الـ«هايلوكس»، 83 متسابقاً، منهم 37 متسابقاً من المملكة العربية .

وعبّر عدد من المتسابقين السعوديين عن امتنانهم لجهود نادي ليوا الرياضي، والتسهيلات المقدمة، التي أسهمت بشكل كبير في ارتفاع عدد المشاركين من السعودية، ورفع أسهم البطولة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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