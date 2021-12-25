الامارات | اليوم.. ختام التصفيات النهائية للاستعراض الرملي في تل مرعب

شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ختام التصفيات النهائية للاستعراض الرملي في تل مرعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم اليوم التصفيات النهائية للاستعراض الرملي للسيارات، ضمن منافسات مهرجان ليوا الدولي تل مرعب، الذي يدخل يومه العاشر وسط أجواء مثالية لفعاليات البر المختلفة.

ويشارك في الاستعراض بفئاته الثلاث، وهي فئة الـ«8 سلندر»، وفئة الـ«6 سلندر»، وفئة الـ«هايلوكس»، 83 متسابقاً، منهم 37 متسابقاً من المملكة العربية السعودية.

وعبّر عدد من المتسابقين السعوديين عن امتنانهم لجهود نادي ليوا الرياضي، والتسهيلات المقدمة، التي أسهمت بشكل كبير في ارتفاع عدد المشاركين من السعودية، ورفع أسهم البطولة.

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