الامارات | مطعم رومبا الكوبي يكشف عن عروضه للاحتفال بموسم الأعياد

شكرا لقرائتكم خبر عن مطعم رومبا الكوبي يكشف عن عروضه للاحتفال بموسم الأعياد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسرّ مطعم رومبا الكوبي دعوة ضيوفه للاحتفال بموسم عيد الميلاد المبهج على الطريقة الكوبية. سيكون الضيوف على موعدٍ مع عيد ميلاد فريدٍ من نوعه هذا العام، حيث يرحّب بهم المطعم الذي يجسّد أجواء هافانا الأصيلة في قسمه الداخلي المريح وسط ديكورات العيد والتصاميم الاحتفالية.

ويُعدّ القسم الشاطئي من المطعم المكان المثالي لاستقبال العام الجديد بفضل إطلالاته على شاطئ نخلة جميرا وعروض الألعاب النارية السنوية المذهلة. حلّ موسم الاحتفالات في مطعم رومبا، لذا لا تفوّتوا عروض الترفيه التي لا تُضاهى ومأكولات المطبخ الجنوب أميركي الأصيلة المحضّرة بأيدي أفضل الطهاة المكسيكيين والبيروفيين.

ويمكن لروّاد مطعم رومبا التطلع إلى احتفال مليء بالمرح، حيث يقدم باقة الكريسماس التي تضم عروضاً ترويجية لا تفوت وقائمة طعام مميزة. احتفلوا بأناقة هذا العام في يومي 24 و25 ديسمبر بزيارة هذه الوجهة النابضة بالحياة في نخلة جميرا، والتي ستقدم لكم مختلف عروض الترفيه.

تشمل قائمة الكريسماس في مطعم رومبا والمنسقة خصيصاً لعيد الميلاد أطباقاً لذيذة، ومنها مقبلات كروكيتاس دي كامارون وكروكيتاس دي بابا وسيفيتشه ميكستو وغواكاموالي تراديسيونال وصلصة كيسو فونديدو مع الشوريزو.

يمكن للضيوف الاستمتاع بتناول الديك الرومي المدخن الغني بالنكهات مع صلصة التوت البري المميزة من رومبا، أو لحم البقر المشوي مع الخوخ والأناناس، أو القرنبيط المقلي بالزبدة، غرين مولي على سبيل المثال لا الحصر. كما يمكن طلب هذه الأطباق الشهية إلى جانب الكونغري واليوكا المقلية، وحلوى نوغاتين، وفلان جوز الهند، ومثلجات الـبنيا كولادا.

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