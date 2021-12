الامارات | «كويا سبا آند بيوتي» تطلق باقات احتفالية

شكرا لقرائتكم خبر عن «كويا سبا آند بيوتي» تطلق باقات احتفالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدّم وجهة «كويا سبا آند بيوتي» مجموعة من الباقات متنوّعة الخدمات والرفاهية والجمال لتساعدك على الظهور بأفضل صورة وتشعرين بالسعادة في الاحتفالات، تخلصي من التوتر بمجرد أن ترتدي رداء الحمام الفاخر والخُف المريح، لتعيشي الفرحة في موسم البهجة، وأضيفي لمسة استرخاء إلى روتينك مع «كويا سبا آند بيوتي» بأجوائها المستوحاة من غابات الأمازون.

وتركز هذه الوجهة الفاخرة بخدماتها التجميلية، ومقرها مردف، على الأهمية الأساسية للاسترخاء. يبعث المكان الهدوء والسلام في داخلك بألوانه الأخضر، والأبيض والذهبي الموجودة في أرجاء السبا. وكالغابة العصرية مع الأصوات والموسيقى المهدئة التي تنشر الطمأنينة، تعد «كويا سبا آند بيوتي» الملجأ المثالي بعيداً عن صخب وضجيج المدينة.

مع سبع باقات مختلفة يمكن الاختيار منها، تستطيع السيدات الحجز والاستمتاع بالخدمات بمفردهن أو مع صديقاتهن، بينما سيتم نقلهن إلى تجربة راحة وتجميل خيالية.

Nails, Nails, Nails!

لمن تحب تغيير شكل أظافرها باستمرار، هذه الباقة لك! الطلاء المتعدد وتطويل الأظافر الطبيعية مع لمعة تدوم طويلاً وتركيبة تخلو صناعتها من إيذاء الحيوانات مع Builder In A Bottle من The Gel Bottle Inc. اختاري من مجموعة متنوعة من الألوان ما يناسب مزاجك والموسم الاحتفالي!

السعر: 280 درهماً إماراتياً

Elim Mani Pedi

قولي وداعاً للكالّو، والكعوب المشققة والجلد الناشف واستعدي للتألق في الموسم الاحتفالي مع Elim Spa Mani Pedi. باقة شاملة من العلاج بالتقشير، والقناع المضيء، وgold spritz علاج وطلاء الأظافر المتلألئ للعناية القصوى باليدين والقدمين.

السعر: 250 درهماً إماراتياً

Gl(oh), Gl(oh), Gl(oh)

استعدي لتتألقي كما لم يكن من قبل مع 60 دقيقة من تنظيف الوجه العميق الجديد Teami 60-minute Deep Cleansing، المتاح الآن في «كويا سبا آند بيوتي». كما أن إضافة 30 دقيقة مجانية من تدليك الظهر يكون مثالياً لك أو لأحبائك لبشرة متألقة.

السعر: 450 درهماً إماراتياً.

